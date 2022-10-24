Продавал двигатели после начала вторжения: доказательства сотрудничества Богуслаева с РФ от СБУ

СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева с Россией. В частности, записи разговоров, подтверждающие, что он продолжал предоставлять россиянам детали для авиации после начала полномасштабного вторжения.

Таким образом, Богуслаев фактически помогал обстреливать Украину. Это все происходило вместе с тем, что президент "Мотор Сечи" оправдывал российское вторжение.

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Богуслаев даже оправдывал удар по "Мотор Сечи"

В марте 2022 года в сбитом российском вертолете обнаружили двигатель, на котором писалось, что он изготовлен на заводе "Мотор Сечь".

В отрывках телефонных разговоров, которые опубликовала СБУ, Вячеслав Богуслаев рассказывал, что "он с Украиной не за одно". Даже падение российской ракеты на территорию завода "Мотор Сечь" никак не повлияло на позицию президента компании. Мол, он к этому относится с пониманием.

После этого Богуслаев проводил переговоры по продаже деталей для авиации россиянам. Обсуждали возможности передачи запчастей через Хорватию, Казахстан или Кыргызстан.

В мае Богуслаев рассказал, что десятками отправляет двигатели для российских вертолетов. На минутку – третий месяц полномасштабной войны.

Накануне полномасштабного вторжения Вячеслав Богуслаев рассказал, что отправил в Россию двигатели последнего поколения для ударных вертолетов Ми-24 и Ми-28. Также обсуждали и новые двигатели для Ми-35. Президент "Мотор Сечи" говорил, что его подгоняют, потому что впереди "грандиозные планы". Вероятно, речь шла именно о вторжении.

И еще один не менее интересный момент – еще в 2021 году Богуслаев отреагировал на принятие в России закона о запрете публикации информации о госзаказах. Президент "Мотор Сечи" заявил, что добивался этого 5 лет. После принятия закона, Богуслаев продал еще одну партию двигателей россиянам.

Доказательства сотрудничества Богуслаева с Россией: смотрите видео

Задержание Богуслаева: главное

Вечером 22 октября источники 24 канала в СБУ сообщили о задержании экс-владельца "Мотор Сечи" и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вячеслава Богуслаева по подозрению в государственной измене. Интересно, что Богуслаев имеет звание Героя Украины. Дважды проходил в парламент от "Партии регионов", а в 2014 году вошел во фракцию "Воля народа".

Богуслаев отказался открывать двери правоохранителям. Поэтому им пришлось самостоятельно это сделать. Кроме Богуслаева, задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сеч". Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – в коллаборационизме и пособничестве государству агрессору.

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