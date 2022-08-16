Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Красный Крест дважды был в Еленовке: получили ли доступ к украинским пленным

Лубинец сказал, что не возлагает больших надежд на комитет Красного Креста.

Однако мы ждем отдельной миссии ООН, созданной на основании заявления генсекретаря ООН, которая и будет заниматься расследованием произошедшего в Еленовке. Что касается раненых – мы видим много совпадений со списками раненых и погибших, официально обнародованных россией,

– констатировал он.

По его словам, оккупанты поэтому и не дают встретиться представителям Украины с ранеными, чтобы мы не получили точные данные. Сейчас украинские разведчики прилагают колоссальные усилия, чтобы выяснить, что именно произошло в Еленовке.

"Хотя наши военные эксперты заявили, что внутри СИЗО было взорвано взрывное устройство, которое дает большую температуру. С этими выводами согласились все международные эксперты, которые были вовлечены в это дело", – подчеркнул Лубинец.

В Красном Кресте ведутся переговоры, чтобы увидеть пленных в Еленовке

Как сообщил представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко, Красный Крест имеет доступ к некоторым военнопленным и пытается держать на контроле ситуацию с пленными в Еленовке.

В Красном Кресте хотят увидеть пленных в Еленовке и ведут по этому поводу переговоры. В то же время Власенко отметил, что стремление Красного Креста увидеть пленных в Еленовке является "камнем преткновения".

Спикер Комитета распределил пленных, содержащихся в Еленовке, на три категории:

раненые, которые перемещены в медучреждение;

люди, не пострадавшие в результате теракта 29 июля;

тела погибших людей

Власенко подчеркнул, что Красный Крест имеет специалистов судебно-медицинской экспертизы, которые могли бы проанализировать причины трагедии в Еленовке.

Что известно о теракте в Еленовке

россия 29 июля совершила теракт в колонии оккупированной Еленовки, где содержали украинских военнопленных из "Азовстали". В Офисе генпрокурора сообщили о том, что погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. По данным Associated Press, погибли 53 человека.

По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие. Для убийства россияне могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель".