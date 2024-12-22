На фронте оккупантам не хватает специалистов, из-за чего мобилизационный процесс уже понемногу продолжается даже в столице страны-агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, отметив, что таких событий в России еще недавно было трудно представить.

Смотрите также "Ноу-хау" от Путина: как диктатору удается избегать объявления мобилизации

Критическая проблема России с пополнением армии

Ранее Кремлю удалось набрать большое количество людей для войны против Украины. Сейчас только на временно оккупированных территориях воюют 600 тысяч российских солдат.

Однако за почти 3 года полномасштабного вторжения Россия выгребла все, что могло пойти хотя бы "на пол добровольно".

Сначала выгребли "депрессивные" регионы, населенные этническими меньшинствами, дальше пошло "русское черноземье" – депрессивная глухая провинция, а в конце мегаполисы. Россия долго не трогала Москву или Санкт-Петербург. При этом пришлось в 10 раз увеличить выплаты только за этот год,

– объяснил Дикий.

Однако увеличение выплат за подписание контракта, по мнению ветерана, Кремлю не помогло. В общем количество людей, которые были бы готовы продать свою жизнь за деньги – исчерпывающее.

Заметьте! В то же время военный эксперт Павел Нарожный считает, что в России быстрее закончатся деньги, чем человеческие ресурсы. Центробанк России может повысить учетную ставку, что усложнит экономические условия для россиян.

Теперь Россия стала перед дилеммой, что делать дальше. Кремль уже понемногу предпринимает мобилизационные меры даже в Москве, что нельзя было представить еще полгода назад.

Россияне выбирают определенных специалистов определенных специальностей, ведь у них критическая проблема именно с набором этих людей. Россияне ищут по военным специальностям остатки каких-то специалистов и принудительно бусифицируют,

– подчеркнул он.

Ну а для того, чтобы закрыть потребности "пушечного мяса", Россия купила военных из КНДР. По словам ветерана, российские командиры были против их привлечения. Эти войска действительно "идут колоннами на смерть" и абсолютно не готовы к условиям современной войны.