На фронті окупантам бракує фахівців, через що мобілізаційний процес вже потроху триває навіть у столиці країни-агресорки. Про це 24 Каналу розповів ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, зауваживши, що таких подій в Росії ще донедавна було важко уявити.

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Критична проблема Росії з поповненням армії

Раніше Кремлю вдалось набрати велику кількість людей для війни проти України. Зараз лише на тимчасово окупованих територіях воюють 600 тисяч російських солдатів.

Однак за майже 3 роки повномасштабного вторгнення Росія вигребла все, що могло піти хоча б "на пів добровільно".

Спершу вигребли "депресивні" регіони, населені етнічними меншинами, далі пішло "рускоє чорнозем'я" – депресивна глуха провінція, а в кінці мегаполіси. Росія довго не чіпала Москву чи Санкт-Петербург. При цьому довелось в 10 разів збільшити виплати лише за цей рік,

– пояснив Дикий.

Однак збільшення виплат за підписання контракту, на думку ветерана, Кремлю не допомогло. Загалом кількість людей, які були б готові продати своє життя за гроші – вичерпна.

Зауважте! Водночас військовий експерт Павло Нарожний вважає, що в Росії швидше закінчаться гроші, ніж людські ресурси. Центробанк Росії може підвищити облікову ставку, що ускладнить економічні умови для росіян.

Тепер Росія стала перед дилемою, що робити далі. Кремль вже потроху робить мобілізаційні заходи навіть у Москві, що не можна було уявити ще пів року тому.

Росіяни вибирають певних фахівців певних спеціальностей, адже в них критична проблема саме з набором цих людей. Росіяни шукають по військових спеціальностях залишки якихось фахівців і примусово бусифікують,

– наголосив він.

Ну а для того, щоб закрити потреби "гарматного м'яса", Росія купила військових з КНДР. За словами ветерана, російські командири були проти їхнього залучення. Ці війська справді "йдуть колонами на смерть" та абсолютно не готові до умов сучасної війни.