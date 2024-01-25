Как происходит обмен пленными: военнослужащий рассказал на своем опыте

Россияне ничего не объясняют украинским военнопленным, которых готовят к обмену. Все происходит в максимальной непонятности, чтобы продолжать психологическое давление.

О том, как проходит обмен пленными, на своем опыте рассказал в эфире "Киев24" военнослужащий одного из подразделений разведки, оборонец Мариуполя и "Азовстали" Александр Немков.

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"Происходило следующим образом – утром начали выгонять всех из камер. Никто ничего не объяснял. Сначала при этом говорили, что мы едем на обмен. Потом сказали, что мы едем на этап. Далее часть людей погрузили конкретно уже в автозаки и где-то повезли", – рассказал защитник.

В частности Александра, его отправили обратно в камеру и где-то только под вечер сказали, что он едет на этап. Далее защитника "загрузили в автозак", отвезли в аэропорт и посадили в самолет.

"Этим бортом я вылетел до первой точки. После того нас перегрузили в другой борт и мы уже полетели в точку обмена. Об обмене я узнал только уже когда находился там. Пленным могут или сказать, или не сказать. Это может быть какая-то дезинформация, они пытаются манипулировать нашими военнопленными", – добавил военный.

"Никто ничего не говорит"

Он отметил, что во время процесса, никто ничего не говорит. По словам Александра, россияне максимально психологически давят на военнопленных это и продолжают делать уже непосредственно во время обменов.

В его случае процесс длился часов 12, как минимум, вспомнил защитник.

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