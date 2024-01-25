Про те, як проходить обмін полоненими, на своєму досвіді розповів в ефірі "Київ24" військовослужбовець одного із підрозділів розвідки, оборонець Маріуполя та "Азовсталі" Олександр Нємков.
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"Відбувалося наступним чином – зранку почали виганяти всіх з камер. Ніхто нічого не пояснював. Спочатку при цьому говорили, що ми їдемо на обмін. Потім сказали, що ми їдемо на етап. Далі частину людей погрузили конкретно вже в автозаки і десь повезли", – розповів захисник.
Зокрема Олександра, його відправили назад до камери і десь тільки підвечір сказали, що він їде на етап. Далі захисника "загрузили в автозак", відвезли в аеропорт і посадили в літак.
"Цим бортом я вилетів до першої точки. Після того нас перегрузили в інший борт і ми вже полетіли в точку обміну. Про обмін я дізнався тільки вже коли перебував там. Полоненим можуть або сказати, або не сказати. Це може бути якась дезінформація, вони намагаються маніпулювати нашими військовополоненими", – додав військовий.
"Ніхто нічого не говорить"
Він наголосив, що під час процесу, ніхто нічого не говорить. За словами Олександра, росіяни максимально психологічно тиснуть на військовополонених це і продовжують робити уже безпосередньо під час обмінів.
В його випадку процес тривав годин 12, як мінімум, пригадав захисник.
Чи перебували на борту Іл-76 українці: що відомо
- 24 січня у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Кремлівські пропагандисти поширили інформацію, що на борту літака нібито перебувало 65 українських військовополонених.
- Вони опублікували навіть список цих військових та серед них багато прізвищ захисників, яких уже обміняли попередньо.
- У ГУР підтвердили, що того дня справді готувався 50-й обмін полоненими. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості – російських полонених безпечно доставили до точки обміну.
- Безпеку українських полонених мала забезпечити російська сторона. Ба більше, жодних запитів від Росії на режим тиші – не було.
- У ГУР не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про те, що на борту збитого літака справді перевозили українських військових, інформацію та різні варіанти подій ще перевіряють.