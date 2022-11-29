Конечно, плохие погодные условия влияют и на боеспособность украинской армии, однако это не является решающим фактором. В командовании украинской армии заверили, что кандидаты на участие в квалификационном курсе Сил специальных операций проходят специальный отбор, предусматривающий испытание даже под снеговые осадки.

Читайте также Чтобы остановить ВСУ: россияне пытаются контрнаступать у линии Сватово – Кременная

Как происходит этап селекции украинских военных

По словам Генштаба, в учебном лагере время от времени слышен звон, в который избивают те, кто не выдержал отбора, что непросто.

Особую атмосферу испытаниям добавляют снежная погода и профессиональные инструкторы, которые делают все возможное, чтобы на Q-курсе остались только самые мотивированные,

– отметили в Генштабе.

Также там констатировали, что следующие 4 месяца после селекции, курсанты овладевают тонкостями работы операторов ССО.

Подготовка воинов ССО во время зимней поры: смотрите фото командования ВСУ

Готовятся ли ВСУ к еще одному контрнаступлению

В Институте по изучению войны констатировали, что интенсивность боевых действий на Востоке, несмотря на зимнюю пору, может возрасти. Однако спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что это зависит от нескольких факторов.

В частности, на боеспособность украинской армии влияет состояние почвы и то, промерз ли он. Кроме того, для эффективной контрнаступательной операции необходимо достаточное количество резервов и оружия.

Достойны внимания – хорошие новости с фронта и свежие потери врага: смотрите видео