Звісно, що погані погодні умови впливають та боєздатність української армії, однак це не є вирішальним фактором. У командуванні української армії запевнили, що кандидати на участь у кваліфікаційному курсі Сил спеціальних операцій проходять спеціальний відбір, що передбачає випробування навіть під снігових опадів.

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Як відбувається етап селекції українських військових

За словами Генштабу, у навчальному таборі час від часу чути дзвін, в який б'ють ті, хто не витримав відбору, що не є простим.

Особливої атмосфери випробуванням додають сніжна погода і фахові інструктори, які роблять усе можливе аби на Q-курсі залишилися лише найвмотивованіші,

– зазначили у Генштабі.

Також там констатували, що наступні 4 місяці після селекції, курсанти опановують тонкощі роботи операторів ССО.

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Чи готуються ЗСУ до ще одного контрнаступу

В Інституті з вивчення війни констатували, що інтенсивність бойових дій на Сході, попри зимову пору, може зрости. Однак речник Східного угрупування військ Сергій Череватий сказав, що це залежить від декількох чинників.

Зокрема, на боєздатність української армії впливає стан ґрунту та те, чи він промерз. Окрім того, для ефективної контрнаступальної операції необхідна достатня кількість резервів і засобів ураження.

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