Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, как происходит замена командования в украинской армии. По его словам, есть много нюансов и жесткая субординация.
К теме Зеленский назначил новых командующих в войска ВСУ: что о них известно
Детали процесса кадровых изменений в армии Украины
Любой командующий или командир бригады прекрасно понимают, если они успешны и эффективны в нынешней огромной армии, у них есть перспектива карьерного роста. Каждый психологически и морально к этому готовится, и это правильно.
Начальники видят свою команду, где-то присматриваются к друзьям или другим руководителям, которые проводят успешные операции. После – происходит консолидация единомышленников.
В армии есть строгая субординация. Приказы должны выполняться четко. Чтобы войско долго не было в состоянии переходных периодов, для этого сделали достаточно хорошие уставы, сформированы задачи и требования по назначению людей на кадровые должности,
– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.
То есть пришел новый Главком ВСУ со списком своей команды, представил ее. А уже на Ставке Верховного Главнокомандующего состоялось обсуждение с другими членами. Такие решения принимаются коллегиально и осуществляется процедура назначений приказами.
В армии постановка приказов происходит несколько иначе, чем в гражданской жизни. Каждый военный придя в армию, принимает присягу, где обязуется неукоснительно соблюдать уставы и приказы старшего командира.
И для общества, знаете, "мы хотели услышать дебаты и посмотреть портфолио". В армии так не бывает. У каждого офицера или военнослужащего есть боевой послужной список. Только это дает основания для карьерного роста,
– подчеркнул Иван Тимочко.
Украинские военные движутся по стандартам НАТО. Есть свои нюансы и традиционные моменты, но опять-таки – это то, что отделяет армию от процедуры назначений в исполнительной, законодательной или судебной ветви власти. Каждая из них имеет свой отдельный путь становления, как и украинская армия.
Кадровые изменения в руководстве ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд перестановок в высшем командовании ВСУ.
- Александр Сырский назначен Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Его заместители – полковник Вадим Сухаревский и полковник Андрей Лебеденко.
- Новым руководителем Генштаба стал Анатолий Баргилевич. Его заместители – генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатий.
- Александр Павлюк назначен главой Сухопутных войск.
- Командующим Объединенными силами назначен Юрия Содоля.
- Главой Десантно-штурмовых войск стал Игорь Скибюк.
- Командиром Cил территориальной обороны стал Игорь Плахута.