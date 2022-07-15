36 жилых домов повреждены в Виннице, взрывы в Херсонской области: как прошли сутки

Враг продолжает терроризировать гражданское население, беспощадно обстреливая жилые дома, школы и другие места большого скопления людей.

Актуальную информацию о том, как прошли сутки в регионе, рассказали в Офисе Президента.

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Где было спокойно

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.

Какая ситуация в других регионах

оккупанты, не имея достижений на фронте, продолжают терроризировать местное население. К сожалению, от действий российских захватчиков все больше страдают невинные люди.

Винницкая область

В Винницкой области в результате попадания ракет в центр города повреждения получили 36 жилых домов, 17 из них достаточно серьезно разрушены.

По состоянию на 6:00 в учреждения здравоохранения обратилось 183 человека, из них 110 человек амбулаторно оказали помощь. В общей сложности госпитализировали 73 человека, из них 3 детей.

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Сейчас известно, что в результате удара по Виннице:

23 человека погибли, среди них – трое детей.

18 человек считаются пропавшими без вести.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Черниговская область

Вечером 14 июля враг из артиллерии обстрелял территории у населенных пунктов Карповичи и Мхи (Новгород-Северский район). Мучилось без жертв и разрушений.

Сумская область

За прошедшие сутки враг обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. В общей сложности зафиксировали более 40 вражеских выстрелов из разного вида вооружения. В результате пострадали такие общины:

Миропольская,

Юнаковская,

Эсманская,

Новослободская,

Хотинская,

Шосткинская,

Краснопольская,

Великописаревская.

А утром 15 июля враг из минометов обстрелял Шалыгинскую общину. К счастью, обошлось без потерь и разрушений.

Днепропетровская область

Враг обстрелял сразу три района. В Никопольском из-за обстрела из "Градов" загорелось горючее. Огонь уже усмирили. На месте обстрела специалисты ГСЧС обнаружили обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.

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В Криворожском районе снова обстреляли из ствольной артиллерии парковую зону города Зеленодольска. В Синельниковском – прямое попадание ракеты в школу. Спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Оккупанты попали в школу на Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко

Харьковская область

Ночью в Холодногорском районе оккупанты ударили, предварительно, ракетой. Снаряд попал по открытой территории.

Также ночью в результате удара пострадало здание школы в Немышлянском районе. Жертв и пострадавших нет.

оккупанты били также по:

Чугуевскому району – в селе Коробочкино снаряд попал в частный дом;

Харьковскому району – пострадала территория частного домовладения.

Луганская область

На линии фронта российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма. За прошедшие сутки по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому.

Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы:

3 атаки со ствольной артиллерии,

4 – из минометов,

1 – из РСЗО,

5 – из танков.

Продолжается сопротивление оккупационным властям и военным. Так, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" взорвалось авто с оккупантами. В итоге 6 раненых, из которых 4 – тяжелых.

Донецкая область

Ночью и утром зафиксировали обстрелы Красногоровки, Марьинки, Великой Новоселки из РСЗО "Град". В 5:00 враг нанес ракетный удар по Константиновке. Повреждена жилая 5-этажка, ранен человек.

За сутки – 3 человека погибли, 7 ранены. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область

Враг с утра 15 июля обстрелял Николаев. Захватчики выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам города.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.

На этот раз рашисты ударили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы,

– подчеркнул он.

Пока известно о двух раненых.

В течение суток фиксировали обстрелы:

Галицыновской общины,

Шевченковской общины,

Широковской и Баштанской общин.

По предварительным данным, погибших нет. Однако вспыхнули поля и сухая трава.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область

Все сутки наблюдались взрывы на территории Херсонщины. Напряженная ситуация в Новой Каховке, там ВСУ продолжают наносить меткие удары по позициям врага. Ряд пожаров наблюдался в течение дня, горели поля в пригородах и в Дарьевской территориальной общине.

Стабильно тяжелая ситуация в селах, которые находятся возле Снегиревки, реки Ингулец и на границах областей. В Геническе фиксируется жестокое обращение с жителями района. Также подтверждается информация о бесконтрольном пуске воды из Каховского водохранилища в Северокрымский канал.

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