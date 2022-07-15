36 жилых домов повреждены в Виннице, взрывы в Херсонской области: как прошли сутки
Враг продолжает терроризировать гражданское население, беспощадно обстреливая жилые дома, школы и другие места большого скопления людей.
Актуальную информацию о том, как прошли сутки в регионе, рассказали в Офисе Президента.
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Где было спокойно
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине.
Какая ситуация в других регионах
оккупанты, не имея достижений на фронте, продолжают терроризировать местное население. К сожалению, от действий российских захватчиков все больше страдают невинные люди.
Винницкая область
В Винницкой области в результате попадания ракет в центр города повреждения получили 36 жилых домов, 17 из них достаточно серьезно разрушены.
По состоянию на 6:00 в учреждения здравоохранения обратилось 183 человека, из них 110 человек амбулаторно оказали помощь. В общей сложности госпитализировали 73 человека, из них 3 детей.
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Сейчас известно, что в результате удара по Виннице:
- 23 человека погибли, среди них – трое детей.
- 18 человек считаются пропавшими без вести.
Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.
Черниговская область
Вечером 14 июля враг из артиллерии обстрелял территории у населенных пунктов Карповичи и Мхи (Новгород-Северский район). Мучилось без жертв и разрушений.
Сумская область
За прошедшие сутки враг обстрелял 8 территориальных общин Сумской области. В общей сложности зафиксировали более 40 вражеских выстрелов из разного вида вооружения. В результате пострадали такие общины:
- Миропольская,
- Юнаковская,
- Эсманская,
- Новослободская,
- Хотинская,
- Шосткинская,
- Краснопольская,
- Великописаревская.
А утром 15 июля враг из минометов обстрелял Шалыгинскую общину. К счастью, обошлось без потерь и разрушений.
Днепропетровская область
Враг обстрелял сразу три района. В Никопольском из-за обстрела из "Градов" загорелось горючее. Огонь уже усмирили. На месте обстрела специалисты ГСЧС обнаружили обломки от "Градов" и фосфорных боеприпасов.
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В Криворожском районе снова обстреляли из ствольной артиллерии парковую зону города Зеленодольска. В Синельниковском – прямое попадание ракеты в школу. Спасатели разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Оккупанты попали в школу на Днепропетровщине / Фото Валентина Резниченко
Харьковская область
Ночью в Холодногорском районе оккупанты ударили, предварительно, ракетой. Снаряд попал по открытой территории.
Также ночью в результате удара пострадало здание школы в Немышлянском районе. Жертв и пострадавших нет.
оккупанты били также по:
- Чугуевскому району – в селе Коробочкино снаряд попал в частный дом;
- Харьковскому району – пострадала территория частного домовладения.
Луганская область
На линии фронта российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары с последующими попытками штурма. За прошедшие сутки по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому.
Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры. Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы:
- 3 атаки со ствольной артиллерии,
- 4 – из минометов,
- 1 – из РСЗО,
- 5 – из танков.
Продолжается сопротивление оккупационным властям и военным. Так, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" взорвалось авто с оккупантами. В итоге 6 раненых, из которых 4 – тяжелых.
Донецкая область
Ночью и утром зафиксировали обстрелы Красногоровки, Марьинки, Великой Новоселки из РСЗО "Град". В 5:00 враг нанес ракетный удар по Константиновке. Повреждена жилая 5-этажка, ранен человек.
За сутки – 3 человека погибли, 7 ранены. Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.
Николаевская область
Враг с утра 15 июля обстрелял Николаев. Захватчики выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам города.
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на местах уже работают спасатели и аварийные бригады.
На этот раз рашисты ударили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы,
– подчеркнул он.
В течение суток фиксировали обстрелы:
- Галицыновской общины,
- Шевченковской общины,
- Широковской и Баштанской общин.
По предварительным данным, погибших нет. Однако вспыхнули поля и сухая трава.
В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Херсонская область
Все сутки наблюдались взрывы на территории Херсонщины. Напряженная ситуация в Новой Каховке, там ВСУ продолжают наносить меткие удары по позициям врага. Ряд пожаров наблюдался в течение дня, горели поля в пригородах и в Дарьевской территориальной общине.
Стабильно тяжелая ситуация в селах, которые находятся возле Снегиревки, реки Ингулец и на границах областей. В Геническе фиксируется жестокое обращение с жителями района. Также подтверждается информация о бесконтрольном пуске воды из Каховского водохранилища в Северокрымский канал.
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