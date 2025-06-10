Демократы взяли перерыв, чтобы Трамп наделал глупостей: как могут действовать дальше

Протесты в Лос-Анджелесе обострились после вмешательства Национальной гвардии США. Это играет на пользу демократам. Они выбрали тактику ожидания ошибок Трампа для усиления своих позиций в Конгрессе и Сенате.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала заявил, что ситуация в США развивается в тревожном направлении. По его мнению, именно действия Дональда Трампа провоцируют возникновение сложных процессов в стране – в том числе и в Белом доме.

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Демократы выбрали успешную стратегию

"Демократы, кажется, взяли паузу – как в боксе: дают сопернику вымотаться, наделать ошибок, а потом прицельно работают с электоратом, усиливая сигналы о негативе. И на этом фоне вполне реально побеждать", – отметил Лесной.

Он добавил, что демократы сначала были ошеломлены поражением, однако впоследствии, похоже, выбрали правильную тактику: дать сопернику сделать ошибки, а затем – использовать их, чтобы вернуть контроль над Конгрессом и Сенатом.

В США постепенно на первый план выходит внутренняя политика. Это отвлекает Трампа от внешних неудач или малоэффективных действий. Он все больше сосредотачивается на событиях внутри страны,

– подчеркнул политолог.

По его словам, хоть официальный старт предвыборной кампании в Конгресс и Сенат ожидается после летних каникул, политическая борьба уже фактически началась.

"Все, что сейчас происходит в негативном контексте, пока воспринимается обществом молча или с вялой реакцией – не так, как обычно реагирует оппозиция. Но эти процессы работают в пользу демократов. Если темп сохранится, они могут рассчитывать на реванш. Идея в том, чтобы Трамп остался один на один со своими лозунгами, а Конгресс оказался под контролем демократов", – подчеркнул Лесной.

В таком случае, добавил он, ситуация повторится: Дональд Трамп снова не сможет реализовать большинство своих инициатив.

И, как по мне, ничего удивительного здесь нет. "Черных лебедей" будет все больше и больше,

– подытожил политолог.

Он также отметил, что американцам в целом безразлично к тому, что происходит за пределами страны – они обращают внимание только тогда, когда что-то идет совсем не так. Все остальное для них – фоновый шум. Значительно важнее для избирателя является внутренняя ситуация в США.

Трамп – нерешительный во внешней политике

Лесной также подчеркнул, что конфликты вроде противостояния Илона Маска и Трампа не проходят без последствий и могут серьезно ударить по последнему. Кроме того, Трамп не демонстрирует себя как сильный лидер на внешней арене.

То исчезает на несколько дней, ничего не комментирует, то публикует что-то, потом удаляет, потом возвращает, дальше говорит о каких-то "башнях" – все это выглядит растерянно. Особенно – в вопросе войны России против Украины. Здесь Трамп производит впечатление неуверенного человека,

– отметил Лесной.

Именно поэтому, отметил Лесной, Трамп пытается показать решительность на внутреннем фронте: мол, "я отправляю Нацгвардию, я – альфа". Хотя на самом деле его успехи на международной арене почти отсутствуют.

Он полностью погрузился во внутреннюю политику. Но и там, по словам Лесного, не видно достижений, о которых Трамп постоянно говорит. Наоборот – даже такие фигуры, как Илон Маск, предупреждают, что принятие нового бюджета может еще больше углубить социальное расслоение: богатые станут богаче, а бедные – еще беднее. Это опасная риторика, которая редко завершается чем-то хорошим.