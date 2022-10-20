Когда дома могут отключить свет: киевляне могут проверить график по номеру дома

По всей Украине, в том числе и в Киеве, 20 октября будут отключать свет. Киевляне могут проверить, запланировано ли отключение в их доме.

ДТЭК опубликовал график потенциальных отключений электроэнергии в Киеве. Однако его применят только при необходимости сбалансировать энергосистему.

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Улицы города распределили по районам, временным слотам, дням недели. Отключать электричество будут продолжительностью 4 часа на каждую группу.

Как проверить, будут ли отключать свет у вас

На сайте Yasno можно проверить, запланированы ли отключения света по вашему адресу и на какое время. Для этого следует ввести название улицы и номер дома в выделенных графах. Выбьет метку, когда могут отключить свет по этому адресу.

Например, на улице Крещатик 20 октября может быть отключено энергоснабжение с 20:00 до 00:00.



На сайте можно проверить, будут ли у вас отключать свет / Скриншот с сайта

Отключать свет 20 октября могут не раз. К примеру, его могут выключить в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Если дом отключался с 10 до 14 утра, повторно свет может исчезнуть с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

График отключения по районам / Скриншоты с сайта ДТЭК:

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