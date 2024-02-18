Таким мнением с 24 Каналом поделилась председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что смерть Путина наступит очень скоро. И когда придет конец – все скажут, что "его убили свои же".

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"Мы до сих пор не уверены, как умер Иосиф Сталин. Он лежал долго на полу и охрана боялась кого-то вызвать. Могли ли его спасти – не знаю. Но то, что ему помогли погибнуть видно даже по документам. Я бы очень хотела, чтобы Путин лежал в луже собственной мочи одни сутки, потом другие. Если его не отравили, то пусть бы просто не подошли. Кончиком лакированной обуви отодвинули и пошли дальше", – сказала Романова.

Владимир Путин причинил немало бед своему близкому окружению, все умерли при загадочных обстоятельствах. Поэтому его может ждать похожая судьба:

серого кардинала Петербурга Романа Цепова могли отравить радиоактивным веществом, до сих пор не нашли исполнителя убийства;

экс-глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который более 20 лет был поваром главы Кремля, погиб в авиакатастрофе;

бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, которого российский президент считал своим учителем, также, вероятно, отравили.

О возможных наследниках

Ольга Романова рассказала, что Владимир Путин очень боится после своей смерти оставить какого-то преемника. Однако все-таки есть 3 кандидата.

Старшая дочь Мария, которая родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде. Младшая дочь Екатерина, которая родилась 31 августа 1986 года в Дрездене. Сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который родился 13 октября 1977 года.

Интересно! Несмотря на санкции США и Евросоюза, дочь Путина Мария Воронцова во время полномасштабной войны продолжает публиковать свои статьи в научных журналах Америки и Швейцарии.

"Если кому-то из них перед смертью Путин передаст "бразды правления" Кремля, сначала все будут улыбаться, дождутся пока умрет, а потом разорвут в клочья. Эти люди никто. Нельзя передавать власть сыновьям и дочерям. Уже дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева выбрала нам Путина. Она вообще кто? Никто. Не имеет ни политических, ни научных достижений, ни образования. И сейчас выдают одну из двух дочерей или сыночка Патрушева – они кто? Никто", – констатировала глава благотворительного фонда.

Что еще известно о преемниках Путина