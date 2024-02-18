Таким мнением с 24 Каналом поделилась председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что смерть Путина наступит очень скоро. И когда придет конец – все скажут, что "его убили свои же".
Интересно Дебош в блиндаже: как пьяный российский военный расстрелял своих командиров, – документы
"Мы до сих пор не уверены, как умер Иосиф Сталин. Он лежал долго на полу и охрана боялась кого-то вызвать. Могли ли его спасти – не знаю. Но то, что ему помогли погибнуть видно даже по документам. Я бы очень хотела, чтобы Путин лежал в луже собственной мочи одни сутки, потом другие. Если его не отравили, то пусть бы просто не подошли. Кончиком лакированной обуви отодвинули и пошли дальше", – сказала Романова.
Владимир Путин причинил немало бед своему близкому окружению, все умерли при загадочных обстоятельствах. Поэтому его может ждать похожая судьба:
- серого кардинала Петербурга Романа Цепова могли отравить радиоактивным веществом, до сих пор не нашли исполнителя убийства;
- экс-глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который более 20 лет был поваром главы Кремля, погиб в авиакатастрофе;
- бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака, которого российский президент считал своим учителем, также, вероятно, отравили.
О возможных наследниках
Ольга Романова рассказала, что Владимир Путин очень боится после своей смерти оставить какого-то преемника. Однако все-таки есть 3 кандидата.
- Старшая дочь Мария, которая родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде.
- Младшая дочь Екатерина, которая родилась 31 августа 1986 года в Дрездене.
- Сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева – министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который родился 13 октября 1977 года.
"Если кому-то из них перед смертью Путин передаст "бразды правления" Кремля, сначала все будут улыбаться, дождутся пока умрет, а потом разорвут в клочья. Эти люди никто. Нельзя передавать власть сыновьям и дочерям. Уже дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева выбрала нам Путина. Она вообще кто? Никто. Не имеет ни политических, ни научных достижений, ни образования. И сейчас выдают одну из двух дочерей или сыночка Патрушева – они кто? Никто", – констатировала глава благотворительного фонда.
Что еще известно о преемниках Путина
- Все большую огласку набирают предположения о вероятном преемнике главы Кремля. Российский правозащитник Марк Фейгин также предположил, что 43-летний сын Николая Патрушева – Дмитрий Патрушев, который является министром сельского хозяйства, вполне вероятно, может стать новым главой России.
- В то же время экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал, что даже секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который является очень близким к Владимиру Путину, может занять пост президента. Однако не Патрушевым единым.
- Другим серьезным игроком учитывая должность может быть Михаил Мишустин – глава правительства России. Также есть много других претендентов: член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Чемезов, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников и первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев.