Российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 Канала рассказал, что Путин и думать не хочет о конце своего правления. Однако волноваться за это не нужно, ведь определенный круг людей уже рассматривает вариант нового преемника.

Смотрите также "Готовые сесть за стол переговоров": Россия снова хочет говорить с Украиной

Путина давно хотят заменить

Создатели вброса о "смерти" Владимира Путина до сих пор активно продвигают свою теорию в массы. Мол, Путин лежит в холодильнике, а двойники разъезжают по стране и за границей, заменяя "мертвого" диктатора.

Воспринимать это как реальную версию уже не приходится. Однако огласки принимают предположение о вероятном преемнике.

Я верю, что есть публика, которая давно считает, что ему (Путину – 24 Канал) давно пора в этот холодильник. Но я не верю, что сам Путин готовит себе преемника. Похоже, он считает, что будет жить вечно. Он еще больше убедился в своей "неубиваемости",

– отметил Марк Фейгин.

Спровоцировать такое состояние Путина могло еще мятеж Евгения Пригожина. Тогда глава ЧВК "Вагнера" был в шаге от того, чтобы дойти до Москвы и даже, чтобы свергнуть диктатора. Однако этого не произошло. Путин спокойно продолжил свое правление, а Пригожина вскоре избавились.

Марк Фейгин о новом преемнике Путине: смотреть видео

"Он, видимо, уверен, что раз его столько раз не убили, то он будет править Россией до 90 лет и будет таким же "бодрячком". Видимо, там произошел какой-то психологический сдвиг. Конечно, другие хотят смены власти, 43-летний сын Патрушева является министром сельского хозяйства. Он его хочет продвинуть", – объяснил правозащитник.

Заметим, что самого секретаря Совбеза России Николая Патрушева называют вероятным преемником Путина. Зато его сын Дмитрий Патрушев также имеет немалые амбиции. Он, кстати, выпускник Академии ФСБ и офицер ФСБ.

Но, конечно, сам Владимир Путин себе преемника не готовит, так что такие вопросы могут решать за кулисами.

Что происходит в России: последние новости