Російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 Каналу розповів, що Путін і думати не хоче про кінець свого правління. Однак хвилюватись за це не потрібно, адже певне коло людей вже розглядає варіант нового наступника.

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Путіна давно хочуть замінити

Творці вкиду про "смерть" Владіміра Путіна й досі активно просувають свою теорію у маси. Мовляв, Путін лежить у холодильнику, а двійники роз'їжджають країною та за кордоном, замінюючи "мертвого" диктатора.

Сприймати це як реальну версію вже не доводиться. Проте розголосу набирають припущення про ймовірного наступника.

Я вірю, що є публіка, яка давно вважає, що йому (Путіну – 24 Канал) давно пора у цей холодильник. Але я не вірю, що сам Путін готує собі наступника. Здається, він вважає, що житиме вічно. Він ще більше впевнився у своїй "невбиваємості",

– зазначив Марк Фейгін.

Спровокувати такий стан Путіна міг іще заколот Євгенія Пригожина. Тоді очільник ПВК "Вагнера" був за крок до того, щоб дійти до Москви та навіть щоб скинути диктатора. Однак цього не сталося. Путін спокійно продовжив своє правління, а Пригожина незабаром позбулись.

Марк Фейгін про нового наступника Путіна: дивитись відео

"Він, мабуть, впевнений, що раз його стільки разів не вбили, то він правитиме Росією до 90 років і буде таким же "бодрячком". Мабуть, там відбулося якесь психологічне зрушення. Звісно, інші хочуть зміни влади, 43-річний син Патрушева є міністром сільського господарства. Він його хоче просунути", – пояснив правозахисник.

Зауважимо, що самого секретаря Ради безпеки Росії Ніколая Патрушева називають найімовірнішим наступником Путіна. Натомість його син Дмітрій Патрушев також має чималі амбіції. Він, до речі, випускник академії ФСБ та офіцер ФСБ.

Але, звісно, сам Владімір Путін собі наступника не готує, тож такі питання можуть вирішувати за лаштунками.

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