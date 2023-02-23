Три советника – Иван Грозный, Петр I и Екатерина II: FT о том, как Путин принял решение о нападении

Ночью 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Однако эта новость застала врасплох даже, казалось бы, близкое окружение Путина.

Об этом издание сообщает со ссылкой на 6 близких к кремлевскому диктатору людей, которые рассказали об этом на условиях анонимности. Начало вторжения стало неожиданным, например, для главы российского МИДа Сергея Лаврова.

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Почти никто не понимал настоящего плана

В преддверии вторжения Владимир Путин проводил совещания Совбеза, признал квазиобразование в Донецкой и Луганской областях, однако приближенные к нему люди так и не понимали настоящих планов диктатора. Собеседники издания говорят, что неведение Лаврова было странным – диктатор принимал внешнеполитическое решение, не обсуждая его с главой МИД.

Если верить этим же лицам, то высшее российское руководство узнало о начале вторжения тогда, когда ночью 24 февраля началось обращение Путина, в котором он и заявил о начале "спецоперации".

Когда вторжение уже началось, приближенные к Кремлю олигархи прибыли в резиденцию Путина на совещание, отдавая себе отчет, какие последствия для них будет иметь война. Один из них требовал у Лаврова объяснений по поводу решения Путина, но он ничего не мог ответить.

У него (Путина – 24 Канал) есть три советника – Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая,

– процитировал слова Лаврова вышеупомянутый олигарх.

План блицкрига с треском провалился. Оно, пожалуй, неудивительно, если советниками Путина в этом вопросе были давно мертвые правители. Как он с ними советовался – это уже тема исследований специалистов по психиатрии.

План провалился, нужно было искать новые оправдания и аргументы

Те же собеседники говорят, что в Кремле осознали провал первоначального плана посредством быстрого захвата Киева, установления марионеточного правительства и захвата всей Украины. Потому Путину пришлось искать новые оправдания и аргументы, говоря о том, что якобы был вынужден так поступить и другого выхода не было.

Если верить словам одного из источников, Путин позже на совещании признал провал и заявил, что Россия, как оказалось, была совершенно не готова, но и здесь диктатор не обошелся без мифической угрозы НАТО.

Оказывается, мы были совсем не готовы. В армии бардак. В нашей промышленности беспорядок. Но хорошо, что мы об этом узнали именно так, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО,

– так цитируют собеседники слова Путина.

Приближенные к Путину люди сравнили его со Сталиным и отметили, что отличием двух диктаторов является то, что Сталина "невозможно было обмануть", а вот Путину боялись говорить правду.

Планирование аннексии Крыма

Собеседники издания рассказали о том, как в Кремле планировали и реализовывать оккупацию Крыма в 2014 году. По их словам, российский Совбез не был проинформирован об этом, а все планирование происходило группой из 5 человек – Путиным, Шойгу и 3 высокопоставленными чиновниками спецслужб.

Советники тогда отказывали Путину от оккупации Крыма, но диктатор назвал эту агрессию "историческим моментом", а всем, кто не соглашается, предложил уйти.

После реакции Запада, оставлявшей желать лучшего, Путин поверил в правильность своего решения. Как бы это ни было обидно осознавать, но отсутствие жесткой реакции в 2014 году фактически и повлияло на то, что диктатор задумал великую войну через 8 лет.

Однако после решений диктатора по Крыму и Донбассу его окружение существенно сократилось. Еще больше сокращений было во время пандемии коронавируса, когда пути фактически изолировались от всех, боясь заболеть. Одним из немногих, кто был все это время с Путиным – Юрий Ковальчук, бизнесмен, медиамагнат и фактически главный финансист главы Кремля, полностью разделяющий империалистические идеи вождя. Вероятно, именно он укоренил безумному диктатору идею о "величии империи" и "собирателя земель", ведь Путин грезит тем, что его должны запомнить, как Петра I – первого российского императора.

Роль Медведчука в подготовке вторжения

Когда Путин начинал планировать вторжение, его кум Виктор Медведчук заверил диктатора, что украинцы якобы будут радостно встречать захватчиков и никакого сопротивления не будет.

К слову, по словам собеседников, марионеткой Кремля в Украине после захвата Киева, по планам Путина, должен стать именно Медведчук. Сбежавший экс-президент Виктор Янукович должен выступить с обращением как "легитимный президент" и "благословить" на должность кума Путина.

Кремль вложил настолько много средств в сеть Медведчука, что даже не сознавал, что количество противников его кума в Украине значительно превышает сторонников. Приближенные к Путину люди были скептическими по отношению к Медведчуку, но сам диктатор, очевидно, верил. В качестве бонуса слова его кума подтвердили отчеты ФСБ, которые, очевидно, делали их также по словам Медведчука или просто решили подыграть реальности, в которой живет Путин.

За считанные дни до вторжения Патрушев, как утверждают собеседники, сказал Путину о плохом состоянии армии, которая не готова к войне, но диктатору было безразлично.

Интересно, что когда вторжение началось, какая-то часть агентурной сети, организованной Медведчуком, начала действовать, но большинство либо сбежало, либо слило планы украинским спецслужбам.

Собеседники издания утверждают, что эта война уникальна тем, что вся элита Кремля против нее, но говоря об этом говорят, что они бессильны что-либо изменить. Поэтому все вышеприведенные факты никак не умаляют их вины, ведь их бездействие, если они уже против войны, приводит к гибели тысяч невинных людей.