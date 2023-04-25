Сказки Медведчука и личное оскорбление: как Путин принял решение о вторжении

Российские оппозиционные журналисты проанализировали, как российский президент принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину. Диктатором руководила личное оскорбление и желание мести.

Последним толчком к нападению Путина оказалось закрытие медиаактивов его кума Виктора Медведчука. Диктатор решил напасть на Киев в феврале – марте 2021 года. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на свои источники.

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Путин не планировал оккупировать Крым

Подготовка к вторжению длилась почти год, но все это время в Кремле изучали неправильные предпосылки и расчеты. А другая ситуация была в 2014. Еще в январе того года Путин не собирался захватывать Крым. По словам источников в Кремле, решение возникло спонтанно, когда в феврале Путин понял, что протестующие в центре Киева побеждают власть Януковича.

Позднее оцепление стало говорить диктатору, что аннексия Крыма – это катастрофа и последствия будут ужасные, однако Путин отвечал, что ему наплевать, мол, "в Россию вернулся огромный исторический кусок ее земли". Кстати, даже сам Путин не ожидал, что аннексия Крыма встретит такую поддержку среди россиян.

История с оккупацией Донбасса не была инициативой лично Путина. Источники издания утверждают, что это решили ФСБ-шники, решившие воспользоваться ситуацией.

Медведчук рассказывал Путину сказки

После закрытия в Украине телеканалов Медведчука Путин разозлился. К слову, на решение о нападении повлиял и сам Медведчук. Он регулярно рассказывал российскому президенту о большой поддержке его лично и пророссийских настроений в Украине. По сути, Медведчук намеренно рассказывал диктатору сказки, чтобы овладевать деньгами, которые ему платили за организацию политического сопротивления.

Кум Путина даже не полагал, что эту информацию Кремль будет проверять. Так и случилось, что в Москве поверили в эти сказки. Вероятно, это и повлекло за собой намерение "взять Киев за 3 дня".

Кто убедил Путина напасть на Украину

С Медведчуком о полномасштабной войне Путин не совещался. Источники говорят, что диктатор говорил с единственным человеком. Это был его друг Юрий Ковальчук. Именно он якобы сыграл решающую роль в принятии президентом решения о так называемой "спецоперации".

Ковальчук убедил Путина, что Европа разделена противоречиями и сейчас самое лучшее время для скорейшей операции. Диктатор принял решение о подготовке к вторжению в конце февраля - начале марта 2021 года, то есть за год до войны. Уже в апреле у границ Украины состоялись первые военные учения россиян.

К долгой войне не готовились

Россияне не готовились к долгой войне. Очевидно, что страну с 44 миллионами людей невозможно захватить войском в 160 000 человек. Источник журналистов рассказал, что в декабре, за 3 месяца до войны, в Москве уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями.

Многие соратники Путина выступили против такого решения. Однако министр обороны Сергей Шойгу не спорил, а даже обрадовался. Дело в том, что он не понимал, в каком состоянии находится его армия. Шойгу наивно поверил, что Путин знает что-нибудь, чего не знает он.

По словам источников, сейчас также почти вся российская элита против войны. Однако против диктатора не идут.