Выпускник КГБ разобрался с Трампом: Путину удалось сблизиться с Белым Домом
- Во время телефонного разговора Путин обсуждал с Трампом конфликт между Израилем и Ираном, пытаясь позиционировать себя как посредника.
- Стуканов считает, что Путин манипулирует Трампом, а тот не применяет санкционного давления на Россию.
Путин мастерски играет на психологических слабостях Трампа, используя их для манипуляций. Трамп подвергается влиянию Кремля по одной простой причине.
Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала рассказал, что президент Трамп является понятным для Владимира Путина и в целом для россиян. Путин, бывший сотрудник КГБ, на протяжении десятилетий работал с ними над созданием сложных систем анализа личностей.
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Как Путин манипулирует Трампом
В частности, чтобы влиять на политических лидеров или потенциальных объектов вербовки.
Они хорошо разбираются в психологии, на разных типах личностей и знают, как заманить человека в ловушку – когда и как польстить, чтобы склонить его на свою сторону. Поэтому я убежден: они давно "разложили" Трампа как личность по мелочам,
– сказал Сергей Стуканов.
Он добавил, что для КГБ Трамп является вполне понятной фигурой – человеком с ярко выраженными чертами нарциссического типа. В психологии существует понятие "нарциссическое расстройство личности" – это состояние, при котором человек имеет завышенное представление о собственной значимости и постоянно нуждается в одобрении, особенно со стороны людей, которых считает авторитетами.
"Трамп, очевидно, видит в Путине такого авторитета. То есть он не воспринимает его как кровавого диктатора, убийцу или преступника, а как сильного политического лидера, который более 25 лет руководит Россией. И сама Россия, в мировоззрении Трампа, предстает как важная страна, с которой США должны "дружить" и вместе решать глобальные проблемы", – отметил Стуканов.
Он также напомнил, что Трамп неоднократно выражал восхищение Россией и россиянами. Именно поэтому Путин хорошо знает, как произвести на него впечатление нужными словами.
О чем говорили Путин с Трампом
Он не упустил возможности поздравить Трампа с днем рождения. Их разговор длился почти час. Путин готовился заранее – имел четкий план: что и как обсуждать.
Кстати, 12 июня государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Этот праздник возник в России после провозглашения Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года – то есть на месяц раньше аналогичной украинской декларации, принятой Верховной Радой 16 июля того же года.
Как отметил Стуканов, важно постоянно напоминать: именно Россия первой сделала шаг, который фактически стал началом распада Советского Союза. И после этого дипломатического жеста со стороны Рубио Путин не упустил возможности позвонить Трампу.
Тем для разговора было несколько – в частности конфликт между Израилем и Ираном. Эта ситуация открывает Путину возможность для политических маневров: он стремится навязать себя как незаменимого посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Большая часть разговора касалась именно израильско-иранской проблематики. Путин, как отмечается, активно продвигал собственную роль в этом процессе.
В конце концов, они договорились в ближайшее время обсудить также ситуацию в Украине.
Путин играет свою игру очень умело, давя на психологические слабости Трампа. А тот идет за Путиным фактически "на поводке". Путин демонстрирует "конструктивность" – говорит об обменах пленными, возвращение тел погибших украинцев, предложения о продолжении переговоров. Это создает иллюзию прогресса, и Трамп начинает "смягчаться",
– подытожил Стуканов.
Он также отметил, что сейчас Путин фактически манипулирует Трампом, а тот не готов применять санкционное давление на Россию – хотя именно это могло бы быть единственным действительно эффективным инструментом воздействия.