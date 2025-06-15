Выпускник КГБ разобрался с Трампом: Путину удалось сблизиться с Белым Домом

Путин мастерски играет на психологических слабостях Трампа, используя их для манипуляций. Трамп подвергается влиянию Кремля по одной простой причине.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала рассказал, что президент Трамп является понятным для Владимира Путина и в целом для россиян. Путин, бывший сотрудник КГБ, на протяжении десятилетий работал с ними над созданием сложных систем анализа личностей.

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Как Путин манипулирует Трампом

В частности, чтобы влиять на политических лидеров или потенциальных объектов вербовки.

Они хорошо разбираются в психологии, на разных типах личностей и знают, как заманить человека в ловушку – когда и как польстить, чтобы склонить его на свою сторону. Поэтому я убежден: они давно "разложили" Трампа как личность по мелочам,

– сказал Сергей Стуканов.

Он добавил, что для КГБ Трамп является вполне понятной фигурой – человеком с ярко выраженными чертами нарциссического типа. В психологии существует понятие "нарциссическое расстройство личности" – это состояние, при котором человек имеет завышенное представление о собственной значимости и постоянно нуждается в одобрении, особенно со стороны людей, которых считает авторитетами.

"Трамп, очевидно, видит в Путине такого авторитета. То есть он не воспринимает его как кровавого диктатора, убийцу или преступника, а как сильного политического лидера, который более 25 лет руководит Россией. И сама Россия, в мировоззрении Трампа, предстает как важная страна, с которой США должны "дружить" и вместе решать глобальные проблемы", – отметил Стуканов.

Он также напомнил, что Трамп неоднократно выражал восхищение Россией и россиянами. Именно поэтому Путин хорошо знает, как произвести на него впечатление нужными словами.

О чем говорили Путин с Трампом

Он не упустил возможности поздравить Трампа с днем рождения. Их разговор длился почти час. Путин готовился заранее – имел четкий план: что и как обсуждать.

Кстати, 12 июня государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Этот праздник возник в России после провозглашения Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года – то есть на месяц раньше аналогичной украинской декларации, принятой Верховной Радой 16 июля того же года.

Как отметил Стуканов, важно постоянно напоминать: именно Россия первой сделала шаг, который фактически стал началом распада Советского Союза. И после этого дипломатического жеста со стороны Рубио Путин не упустил возможности позвонить Трампу.

Тем для разговора было несколько – в частности конфликт между Израилем и Ираном. Эта ситуация открывает Путину возможность для политических маневров: он стремится навязать себя как незаменимого посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Большая часть разговора касалась именно израильско-иранской проблематики. Путин, как отмечается, активно продвигал собственную роль в этом процессе.

В конце концов, они договорились в ближайшее время обсудить также ситуацию в Украине.

Путин играет свою игру очень умело, давя на психологические слабости Трампа. А тот идет за Путиным фактически "на поводке". Путин демонстрирует "конструктивность" – говорит об обменах пленными, возвращение тел погибших украинцев, предложения о продолжении переговоров. Это создает иллюзию прогресса, и Трамп начинает "смягчаться",

– подытожил Стуканов.

Он также отметил, что сейчас Путин фактически манипулирует Трампом, а тот не готов применять санкционное давление на Россию – хотя именно это могло бы быть единственным действительно эффективным инструментом воздействия.