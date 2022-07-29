Залужный показал, как работает MLRS270 и поблагодарил партнеров за их поставку
29 июля 2022 , 11:13Читати новину українською
Источник:Главнокомандующий ВСУ
MLRS270 – реактивная система залпового огня, которую ВСУ уже эффективно применяют на поле боя против российских оккупантов.
Мощность нового вооружения показал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный – он опубликовал мощное видео с передовой. К слову, первые реактивные системы залпового огня M270 прибыли в Украину только в июле, а уже оказали значительное влияние на ситуацию на фронте, как и другое тяжелое вооружение, которое предоставил Запад.
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Вооруженные Силы Украины благодарны нашим партнерам за непоколебимую поддержку и помощь. Вместе к Победе,
– написал Валерий Залужный.
Коротко о сокрушительной системе M270 MLRS
- M270 MLRS производит 12 выстрелов в минуту на расстояние в 120 километров. Система способна накрывать своим огнем площадь до 25 гектаров, а это грубо говоря территория 39 футбольных полей.
- Дальнобойность M270 – от 2 до 300 километров, что позволяет бить по врагу с безопасного расстояния. Запас хода этого монстра – 480 километров, а максимальная скорость – 64 километра в час.
- Такие системы, как M270 MLRS, позволяют Украине не просто уничтожать центры управления врага, склады с боеприпасами или тяжелую бронированную технику. Мощностей этого РСЗО вполне достаточно, чтобы крушить военные аэродромы с расстояния в сотни километров.
- Эта РСЗО требует всего 3 человека для обслуживания: командир, водитель и стрелок. В случае напряженной ситуации или же интенсивных боевых действий выполнить задание сможет даже один человек.