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В продолжение большого исследования News Insight о российской пропаганде в Германии, Франции и Бельгии, мы проанализировали медиаландшафт в Швейцарии. Оказалось, что местные издания также цитируют российские государственные СМИ и распространяют утверждения, поддерживающие кремлевскую пропаганду в Европе.

Семантическое исследование, контент-анализ и изучение связей между сайтами помогли выявить швейцарские новостные сайты с похожей тематикой, пророссийскими нарративами и взаимными ссылками. Хорошие новости: в перечне нет ни одного крупного СМИ, это в основном маргинальные ресурсы, впрочем, их количество может стать проблемой. Швейцария стала объектом российской пропаганды благодаря своей роли в глобальных инициативах и поддержке Украины, а также в связи с проведением 15 – 16 июня Саммита мира. Согласно сообщению Reuters от 10 июня, правительство Швейцарии отметило всплеск кибератак и иностранных дезинформационных кампаний, направленных на страну накануне Саммита.

Ниже мы привели список примеров таких "материалов" с указанием их источников. Мы выделили самые нелепые утверждения о еврейском происхождении Путина, о том, что президент Макрон – пироманьяк и тому подобное. Этот контент-анализ позволяет предположить, что цели российского влияния ослабляют западные демократии, подрывают доверие к правительствам и уменьшают поддержку Украины.

Какие особенности швейцарской медиасферы

Швейцарская аудитория следит за мейнстримными СМИ и традиционными изданиями. Обнаруженные пророссийские сайты имеют свою небольшую долю трафика в Швейцарии. Они регулярно цитируют и перепечатывают материалы из российских пропагандистских сайтов, находящихся под санкциями в ЕС (таких как Russia Today, Sputnik и Ria Novosti). Таким образом, россиянам и их медийным агентам удалось сформировать канал распространения российских фейков и дезинформации в Швейцарии.

Идентифицированные пророссийские сайты (infosperber.ch, uncutnews.ch, transition-news.org, lesobservateurs.ch, arretsurinfo.ch, globalbridge.ch, zeitpunkt.ch) достигают лишь 0,8% по доле трафика среди швейцарских СМИ. В этом объеме infosperber.ch получает 0,42%, и он находится за пределами топ-30 местных медиасайтов, согласно данным SimilarWeb.

Какие сайты в Швейцарии распространяют пропаганду / Инфографика News Insight

Показательно, что немецкий Anti-Spiegel и французский Reseau International имеют значительную аудиторию в Швейцарии. Эти прокремлевские издания часто цитируются и репостятся пророссийскими швейцарскими сайтами.

Данные SimilarWeb показывают, что за год (с 23 июня по 24 мая) сайт reseauinternational.net посетило 700 000 человек в Швейцарии.

При анализе трафика цифровых СМИ в Швейцарии популярность российских государственных пропагандистских платформ стала шокирующим откровением. Например, англоязычная версия RT за год набрала почти 10 миллионов просмотров, по данным SimilarWeb. Немецкая версия российского государственного СМИ получила 2,7 миллиона просмотров. Французская версия получила 656 000 просмотров.

При этом швейцарцы читают российскую пропаганду как на русском, так и на французском, немецком и английском языках. Это связано с большим количеством русскоязычного населения в Швейцарии. Так, сайт "РИА-Новости", против которого в ЕС введены санкции за распространение российской дезинформации, за последние 12 месяцев набрал в Швейцарии 918 000 просмотров.

Как видим, все усилия Европы по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией пока не принесли желаемых результатов. Многочисленные сайты распространяют прокремлевский контент, RT и Sputnik перешли на зеркальные сайты (и новые адреса, которые избежали бана), а русскоязычные жители ЕС до сих пор имеют доступ практически ко всем российским прокремлевским СМИ.

Во время контент-анализа мы обнаружили ключевые прокремлевские сюжеты, ориентированные на швейцарскую аудиторию. Ключевыми нарративами, выгодными Кремлю, являются следующие:

Демонизация Запада и Украины как угрозы демократии.

Россия ведет войну против НАТО и Запада (в частности, США).

Украинцы – нацисты.

Угроза ядерной войны реальна.

Необходимо прекратить поддержку Украины.

Теории глобального заговора.

Дискредитация Саммита мира.

Демонизация Запада и Украины как угрозы демократии

С самого начала полномасштабного вторжения российская пропагандистская машина обвиняет в войне Украину, западные страны, НАТО и ЕС. Москва утверждает, что чувствует угрозу со стороны Украины, что она пришла защитить жителей Донбасса (граждан Украины – 24 Канал), и что в этом виновато расширение НАТО на восток. Таким образом Россия пытается оправдать свое вторжение и переложить вину за войну на Запад.

Украина заплатила страшную цену кровью по обе стороны линии фронта, значительные части страны были разрушены. Страна глубоко расколота политически, стала самой бедной в Европе, продолжает страдать от тотальной коррупции и все больше обезлюживается. Военная ситуация также выглядит крайне неблагоприятной. Украинцы сегодня – обманутый народ Европы, обманутый также и нами. Их страна стала полем битвы за геополитические интересы, в частности, западные. Теперь она даже может оказаться под угрозой распада. Если мы действительно хотим дружить с Украиной, как мы любим утверждать, мы должны сейчас сделать все возможное, чтобы закончить эту войну миром, достигнутым путем переговоров.

https://arretsurinfo.ch/comprendre-le-conflit-ukrainien-le-point-de-vue-de-michael-von-der-schulenburg/

...эта стратегия была основана на предположении, фатально дезинформированном, что Путин – абсолютный диктатор, ведущий единоличное шоу. Соединенные Штаты планировали заменить его более гибким правительством, готовым быть добровольной, но маргинальной персоной на европейской сцене и неиграющим игроком в других местах.

Дополнительными выгодами для Соединенных Штатов от войны против Украины, которая должна была свергнуть Россию, были: а) укрепление Атлантического альянса под контролем Вашингтона, расширение НАТО и установление непреодолимой пропасти между Россией и остальной Европой, что сохранится в будущем; б) с этой целью положить конец сильной зависимости последней от российских энергоресурсов; в) затем заменить дорогой СПГ и нефть из России на нефть США, что закрепило бы статус европейских партнеров в роли зависимого экономического вассала. Если последний пункт станет тормозом для их промышленности, то так тому и быть.

https://arretsurinfo.ch/les-etats-unis-ne-peuvent-pas-faire-face-a-la-defaite/

Однако именно господин Байден загоняет Украину в ловушку бесконечной войны, продолжая способствовать расширению НАТО за счет Украины. Он боится сказать правду американскому и украинскому народам, отвергая дипломатию и предпочитая вечную войну. Украина не может победить. Рано или поздно, но Россия победит на поле боя, как она, похоже, и делает. Однако даже если Украине удастся отбиться с помощью конвенцийональных сил и оружия НАТО, Россия перейдет к ядерной войне, если потребуется помешать планам НАТО утвердиться в Украине.

Единственный способ спасти Украину – это мир, достигнутый путем переговоров. Россия неоднократно пыталась вести переговоры: пыталась предотвратить расширение НАТО на восток; пыталась найти соответствующие соглашения по безопасности с США и Европой; пыталась урегулировать межэтнические вопросы в Украине после 2014 года (соглашения Минск-1 и Минск-2); пыталась сохранить ограничения по системам ПРО; и пыталась закончить войну в Украине еще в 2022 году путем прямых переговоров с Украиной.

https://arretsurinfo.ch/la-veritable-histoire-de-la-guerre-en-ukraine/

Господин Лавров сказал: Киев возглавляет "партия войны" и стремится, по крайней мере на словах, победить Россию "на поле боя". В таких условиях трудно представить себе диалог о мире. Кроме того, с 30 сентября 2022 года Украине законодательно запрещено вести переговоры с российскими лидерами. Что касается правового статуса Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истек срок его полномочий как президента Украины, то президент России Владимир Путин высказался по этому поводу предельно ясно... Будем надеяться, что рано или поздно в Украине появятся политические силы, которые заботятся об интересах населения.

https://arretsurinfo.ch/lavrov-na-pas-exclu-de-nouvelles-mesures-dans-le-domaine-de-la-dissuasion-nucleaire-a-cause-des-usa/

В 2014 году Крым уже перешел к России. Россия показала, что готова серьезно отстаивать свои геополитические интересы и бороться за них. До февраля 2022 года, было много разговоров о российском сепаратизме в Украине и ирредентизме. Но и то, и другое существовало лишь подспудно, по крайней мере до 2014 года. Конечно, Севастополь и Крым никогда не чувствовали себя очень украинскими, но без украинизации, которую проводил киевский центр власти, "русской весны" никогда бы не было.

https://globalbridge.ch/krim-iii-die-krim-und-die-geopolitik-des-schwarzen-meeres/

Крым, Донецк и Луганск никогда не вернутся в состав Украины, потому что после обстрелов этих территорий со стороны Украины с 2014 года там сформировалась значительная ненависть к украинской власти. Это не вопрос НАТО, а исключительно вопрос самоопределения и решения соответствующего населения.

https://globalbridge.ch/ein-entwurf-fuer-frieden-in-der-ukraine/

Россию устраивала определенная автономия Донбасса, который был более склонен к России. Тем временем в Украине "ни за что" погибло несколько сотен тысяч человек. Возможно, это уже 500 тысяч. Представители американского правительства должны были бы сказать, что они не знают за что.

Есть две точки зрения. "Путинская Россия – империалистическая. Украина всегда хотела к ней присоединиться. Следующими были бы страны Балтии и Польша, если бы Россия смогла присоединить Украину и удержать Крым и Донбасс". Это лишь одна точка зрения. Об этом мы слышим чуть ли не каждый день. "США давно хотели ослабить Россию и разъединить ее с Западной Европой. После нападения России США предпочитают ослабить Россию войной, которая до сих пор продолжается, чем принять нейтральную Украину. НАТО хочет расшириться у границ России и разместить там ракеты". Это другая точка зрения. Эти две противоположные точки зрения являются частью информационной войны и избирательно влияют на информацию, которую распространяют правительства и СМИ".

https://www.infosperber.ch/politik/welt/die-usa-und-die-nato-haben-russland-zum-angriff-provoziert/

Без помощи США не было бы никакого государственного переворота.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/ohne-hilfe-der-usa-haette-es-keinen-staatsstreich-gegeben/

В сегодняшней программе мы вернемся к войне в Украине, которую Владимир Зеленский, похоже, не хочет заканчивать.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/27/ukraine-zelensky-lanti-paix-jt-du-lundi-27-mai-2024/ (перевод из французских пророссийских СМИ)

Украина, Израиль: Макрон-пироманьяк? – JT от 29 мая 2024 года. На первой полосе этого издания международные отношения проходят испытание израильско-палестинским конфликтом. Поскольку ответ ЦАХАЛа все больше разделяет международное сообщество, вопрос признания палестинского государства снова встает на поверхность. Мы также вернемся к позиции Эммануэля Макрона в контексте войны в Украине. После дела с сухопутными войсками французский президент хочет, чтобы западное оружие могло наносить удары по российской территории. Это новая опасная искра.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/29/ukraine-israel-macron-pyromane-jt-du-mercredi-29-mai-2024/ (перевод из французских пророссийских СМИ)

"Мир шокирует" с Фабрисом Сорленом – "Путин не ведет территориальную войну в Украине". Для этого нового выпуска "Потрясения мира" Эдуард Шано присоединился к Фабрису Сорлену, вице-президенту Международного русского движения, в Москве. Фабрис Сорлен возвращается из Донецка и Мариуполя на Донбассе, вдоль линии фронта. Путешествие, во время которого он почувствовал на себе угрозу украинского беспилотника. Как живут россияне, когда их войска сейчас в наступлении? Злятся ли они на Францию и Запад, в то время как Эммануэль Макрон увеличил свою поддержку Киева и приумножает воинственные заявления в адрес Москвы? Наш гость рассказывает нам больше.

https://lesobservateurs.ch/2024/05/23/chocs-du-monde-avec-fabrice-sorlin-poutine-ne-mene-pas-une-guerre-territoriale-en-ukraine/

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш пишет о "бреде, преувеличении и лжи" президента США Джозефа Байдена в своем последнем тексте, опубликованном в четверг. В нем он дает понять, что Байден игнорирует реалии в Украине, Палестине и других конфликтных регионах.

https://transition-news.org/seymour-hersh-us-prasident-biden-in-der-riege-der-lugenprasidenten

Конференция в Украине будет "пропагандистским упражнением" для прикрытия нелегитимности Зеленского – аналитик

https://uncutnews.ch/ukraine-konferenz-wird-propaganda-uebung-sein-um-zelenskys-illegitimitaet-zu-vertuschen-analyst/

Прокси-война в Украине перерастает в мировую войну. Украинские военные идут на все большие уступки на фронте. В то же время в ЕС раздается все больше голосов о том, что европейцы должны вооружиться и вмешаться, чтобы спасти ситуацию. Перерастет ли конфликт в мировую войну? Украина проигрывает на фронте – и ее западные партнеры не подвели ее и сразу же бросились на помощь. Пока что помогают на словах – угрожают, хмурятся и надувают щеки. Обещают отправить в Украину своих военных – сначала французов, потом британцев, потом поляков. Теперь уже Эстония вытанцовывает вне очереди и угрожает поставить Россию на колени – так, так, очень смешно. Все это, конечно, большая помощь украинским солдатам, которые сейчас отступают под Харьковом.

https://uncutnews.ch/stellvertreterkrieg-in-der-ukraine-eskaliert-zu-einem-weltkrieg/

Во Франции европейская избирательная кампания также проходит с повышенным вниманием к Украине. Президент Макрон постоянно дает новые обещания президенту Зеленскому, которые увеличивают риск эскалации. Растет количество признаков того, что Зеленский и украинские спецслужбы в своем отчаянии относительно ситуации на фронте пытаются вопреки требованиям США радикализировать войну самостоятельно, пытаясь привлечь немцев и французов, также за счет глобальной политической эскалации вроде Кубинского кризиса 1962 года. В то время как президент Франции Макрон хочет отправить западных военных инструкторов в Украину, правительство США, с другой стороны, не планирует участвовать в этой инициативе, как подчеркнул директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в кулуарах празднования Дня высадки во Франции (Мир от 8 июня 2024 года: "Мы не хотим Третьей мировой войны здесь" – США отвергают толчок Макрона). Пропасть между Украиной и Соединенными Штатами, похоже, продолжает увеличиваться, в том числе в военном плане.

https://zeitpunkt.ch/node/38935

Китай: "США хотели, чтобы Россия вторглась в Украину". Четкие слова пресс-секретаря китайского правительства Хуа Чуньин: военно-промышленный комплекс побеждает. В серии четких твитов пресс-секретарь китайского правительства Чуньин прокомментировала вторжение России в Украину: "Почему [США] не предотвратили эту войну? Они на самом деле хотели, чтобы Россия вторглась в Украину... Во-первых, администрация Байдена имеет четкий повод для введения драконовских санкций, которые равны современной осаде со стороны России и российского народа. А во-вторых, от этого выиграет военно-промышленный комплекс... Он начинает новую холодную войну и начинает зарабатывать гораздо больше денег".

https://zeitpunkt.ch/node/38883

Два недавних факта, на первый взгляд, никак не связанные между собой, показывают, насколько швейцарская власть подчинена касте глобалистов в ущерб гражданам. Первый факт – это скандальное участие Швейцарии в санкциях против России, которая включает в себя помощь Украине, стране, власть и элиты которой являются ультракоррумпированными. Эта страна завоевана США путем успешного государственного переворота ЦРУ на Майдане в 2014 году, который должен быть использован для ослабления и, если возможно, уничтожения России. Именно с этой территории, собственно, Вашингтон поддержал гигантскую военную операцию против русскоязычных восточных областей. Восемь лет бомбардировок против их гражданского населения привели к гибели по меньшей мере 15 000 человек. Если бы атака Киева, запланированная, но перенесенная на весну 2022 года, состоялась, НАТО, после "ликвидации" русскоязычного населения, установило бы ракетно-ядерные базы в двух минутах полета от Москвы. Кремль, к счастью, предупредил угрозу, начав спецоперацию.

https://www.infomeduse.ch/2024/04/18/tribune-libre-neutralite-et-climat-symboles-dune-soumission-au-detriment-des-citoyens/

Нарратив "Россия воюет против НАТО и Запада, в том числе и США

После обещаний покорить Киев за два дня, а затем за две недели, Москва ищет объяснения провала своей так называемой "спецоперации". Самым главным аргументом является то, что против России воюет не Украина, а практически весь мир. Вместо этого с российскими оккупантами на самом деле воюют только Вооруженные силы Украины, которые используют современное западное вооружение, предоставленное странами-партнерами.

Сфабриковав присутствие западных войск в Украине и исказив смысл слов западных лидеров, кремлевская пропаганда создает оправдание, утверждая, что российские войска воюют с НАТО, поэтому режим Путина угрожает странам ЕС.

В Украине НАТО ведет прокси-войну против России в ответ на ее агрессивную войну, но делает это вопреки международному праву: военный пакт участвует, обучая украинских солдат натовскому оружию, массово поставляя оружие, предоставляя информацию спецслужбам и данные о целях, а также размещая своих солдат в Украине.

https://arretsurinfo.ch/les-trois-grands-mythes-de-lotan/

После двух с половиной лет войны против Запада в Украине Россия, несомненно, находится на пути к новому качеству. Эти тенденции предшествовали еще "специальной военной операции" (СВО), но были усилены ею. С февраля 2022 года россияне живут в совершенно новой реальности. Впервые с 1945 года страна по-настоящему находится в состоянии войны. Зато Запад как общество был омрачен агрессивным распространением ценностей ЛГБТК+, культурой отмены и тому подобное. Также изменилось отношение к западным политическим взглядам, политическим мероприятиям и особенно к политикам, которые потеряли прежнее уважение большинства россиян. Взгляд на Запад как на наследственного врага России снова стал важным: не из-за кремлевской пропаганды, а из-за собственной политики Запада – от поставок Украине оружия, которое убивает российских солдат и мирных жителей, до санкций, которые во многом являются неизбирательными, до попыток отменить российскую культуру или исключить россиян из мирового спорта.

https://globalbridge.ch/der-gesellschaftliche-wandel-in-russland-beschleunigt-sich/

"Таким образом мы восстанавливаем нашу промышленность": Американский сенатор Митч Макконнелл объяснил, почему США ведут войну в Украине. Так можно подытожить слова влиятельного американского политика Митча Макконнелла, сенатора-республиканца, сказанные в телевизионном интервью.

https://www.infosperber.ch/dossier/die-ukraine-zwischen-ost-und-west/

В США ветераны-разведчики пишут Джо Байдену о возможной интервенции Франции в Украину. Ниже прилагается письмо и список подписантов этого письма. Господин президент, Франция готовится направить в..."

https://lesobservateurs.ch/2024/03/28/aux-usa-des-professionnels-veterans-du-renseignement-ecrivent-a-joe-biden-au-sujet-dune-eventuelle-intervention-de-la-france-en-ukraine/

НАТО хочет отправить американские войска на передовую в войне с Россией. План уже существует, утверждает Daily Mail. Альянс готовится к быстрому развертыванию американских солдат, поскольку опасается, что Москва планирует большую войну с Европой. Тот факт, что война вернулась на европейскую землю и ведется ядерной державой, меняет все, – подчеркнул Макрон, выступая перед аудиторией в Сорбонне в конце апреля.

https://transition-news.org/nato-will-us-truppen-an-die-vorderste-front-im-kampf-gegen-russland-schicken

По информации российской газеты "Комсомольская правда", Эммануэль Макрон официально объявит о решении Франции отправить солдат в Украину в четверг по случаю 80-й годовщины высадки в Нормандии. Москву на торжества не пригласили, но нелегитимный Владимир Зеленский не останется в стороне. Конституционно легитимная власть – если вообще можно говорить о легитимности, поскольку эти органы возникли непосредственно в результате переворота 2014 года – уже более двух недель как перешла к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Независимо от того, это "ветераны", которые убивали мирное население на Донбассе с 2015/2016 годов, или молодые мужчины, принудительно мобилизованы в последние недели – похоже, что чем больше они живут в прифронтовых селах, тем больше в украинских рядах появляется страха перед собственными гражданскими соотечественниками. Если мы примем базовую истину, что Украина является ничем иным, как запасным полем битвы между Россией и Западом, то можно сказать, что Третья мировая война уже началась. До сих пор правители довольствовались тем, что ограничивали ситуацию Украиной, но нынешнее событие свидетельствует о том, что все вскоре изменится. На ядерном фронте между НАТО и Россией происходят очень странные вещи, и я думаю, что пришло время рассмотреть возможность угрозы под чужим флагом.

https://uncutnews.ch/falsche-flagge-am-horizont-der-seltsame-fall-des-zerstoerten-russischen-nuklearradars/

После пребывания в зоне боевых действий в Украине, разговоров с солдатами и интервью с сенатором (фейковым – ред.) от Запорожья Дмитрием Рогозиным (военным преступником – ред.), Томас Рёпер связывается с Робертом Штайном для специальной программы. По словам Томаса Рёпера, россияне считают ситуацию очень серьезной. Существует большой риск того, что солдаты НАТО будут задействованы в войне в Украине, и что Запад разрешил использовать оружие, которое может попасть на территорию России. Рогозин, отвечая на вопрос Рёпера о таком подходе НАТО, говорит, что у него складывается впечатление, что ответственные лица в ЕС и НАТО забыли, что такое война. Видимо, их ослепил просмотр голливудских фильмов о войне. К сожалению, даже страждущие немцы потеряли инстинкт самосохранения. "Запад играет с огнем", – говорит Рёпер, Россия долго не реагирует, но в какой-то момент красные линии будут перейдены, и может последовать жесткая реакция. Тем временем, война существенно изменилась благодаря использованию беспилотников. Солдаты с Запада недостаточно подготовлены к этому и, вероятно, больше не вернулись бы из Украины.

https://zeitpunkt.ch/node/38920

Нарратив лживой пропаганды: "Украинцы – нацисты"

Кремлевские СМИ использовали традиционную "нацистскую" дезинформацию для дискредитации всех украинцев и оправдания агрессивной войны Путина. Пророссийские пропагандисты также демонизировали украинских военных и правительство. Российская пропаганда отвлекает внимание от того, что именно режим Путина начал агрессивную неоколониальную войну против суверенного государства, нарушая международное право.

Ниже приведены конкретные примеры.

Украина не может выиграть эту войну в тех условиях, о которых заявляют украинские лидеры. Нынешняя украинская власть является результатом переворота 2014 года, который сверг легитимного президента. Регионы, которые отделились от Украины, но на которые претендует Украина, не имели права голоса. Нынешнее правительство является диктаторским и коррумпированным. Более того, в западной Украине существует очень мощное, милитаризованное неонацистское движение, которое является одним из главных источников раздражения для России. Отрицать это означает просто отрицать факты.

https://arretsurinfo.ch/lukraine-daujourdhui-nest-pas-une-democratie/

Сегодня ясно: США и фашисты привели к смене власти в Киеве. Некоторые СМИ этого не замечают.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/neustes-zum-maidan-ein-putsch-und-keine-revolution-in-wuerde/

Эти представительства пришли к выводу, что недели демонстраций против коррумпированного, но демократически избранного правительства переросли в насильственный переворот, который активно поддерживался США и в котором решающую роль сыграли правые экстремисты.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/maidan-eine-echte-revolution-oder-ein-illegaler-putsch/

Нарратив об угрозе ядерной войны

Когда российское руководство видит, что демократический мир стоит на стороне Украины, последним аргументом становится угроза ядерного оружия и заявления о том, что Запад якобы пытается эскалировать войну. Российские официальные лица прямо говорят об этом, а пророссийские СМИ тиражируют их заявления и вселяют страх в Европу:

Такая атака на один из столпов российской инфраструктуры ядерного сдерживания знаменует собой самую страшную эскалацию конфликта на сегодняшний день, приближая мир к грани термоядерной войны. Неужели они (НАТО) думают, что могут продолжать провоцировать Россию, не вызывая реакции?

https://arretsurinfo.ch/frappe-ukrainienne-sur-un-radar-nucleaire-russe-lescalade-la-plus-grave-a-ce-jour/

Каким бы невероятным это не казалось, но мир толкают в пропасть ядерной войны немногочисленные и к тому же никем не избранные западные идиоты.

https://arretsurinfo.ch/quon-en-finisse-avec-les-bellicistes-de-lotan/

Три атаки [Украины] на радиолокационные системы раннего предупреждения в России представляют чрезвычайную опасность. Эти объекты не имеют ничего общего с войной в Украине, но являются частью стратегических оборонительных систем России. Обсуждалось также мышление западных политиков. Что может побудить их заигрывать с применением оружия, которое может уничтожить все человечество?

https://globalbridge.ch/der-ukrainische-angriff-auf-die-russische-radarstation-beschaeftigt-auch-die-usa/

Кремль может изменить свою ядерную доктрину. Противостояние с НАТО выходит на первый план. Россия рассматривает возможность изменения своей ядерной доктрины, поскольку напряженность в отношениях с НАТО растет. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупреждает, что Москва может пересмотреть свою позицию, если "эскалация действий" США и их союзников сделает это необходимым, сообщает Russia Today.

https://weltwoche.ch/daily/russisches-aussenministerium-warnt-der-kreml-koennte-seine-nukleardoktrin-aendern-die-konfrontation-mit-der-nato-spitze-sich-zu/

23 мая на Северном Кавказе в Армавире и 26 мая в Оренбурге в Сибири части российской системы раннего предупреждения о ракетно-ядерном нападении были атакованы беспилотниками из Украины. Радары служат для обнаружения возможного первого ядерного удара со стороны НАТО.

https://globalbridge.ch/der-ukrainische-angriff-auf-die-globale-sicherheit/

Российскому руководству и большинству российского общества будет трудно смириться с тем, что Крым находится под контролем Запада с военно-морской базой. Если Путин больше не видит другого выхода, существует неприемлемый риск того, что он применит тактическое ядерное оружие – сначала против целей в Украине, а затем и против объектов военного снабжения в соседних государствах. Европейские государства не могут рассчитывать на адекватное вмешательство США, если Россия применит тактическое ядерное оружие в Европе. Скорее всего, США будут действовать в соответствии с собственными интересами. Взаимная ядерная война не будет в их интересах. Риск того, что Россия отреагирует на неизбежную потерю Крыма тактическим ядерным оружием, несет только Европа.

https://www.infosperber.ch/politik/welt/wenn-die-usa-ihre-nato-partner-in-europa-im-stich-lassen/

Президенты США, которые спекулируют ядерным Армагеддоном. Каждый из последних 5 президентов США, по словам Джеффри Д. Сакса, приближал мир к пропасти. Нам срочно нужны лидеры с миротворческим талантом, которые смогут направить мир в более безопасное будущее, считает американский экономист. Опасность ядерной войны в настоящее время является тотальной, продолжает экономист. Он отмечает, что лидеры НАТО требуют поражения России, игнорируя ее ядерный арсенал; что Украина атакует российские системы раннего предупреждения, в то время как Россия проводит ядерные учения вблизи границы.

https://transition-news.org/us-prasidenten-die-mit-dem-nuklearen-armageddon-spekulieren

Безумие! Автоматизация ядерной войны: Предупреждение от Скотта Риттера. Мы уничтожим весь мир. Это американский план ядерной войны. Американский народ должен проснуться и понять, что все работает на полном автомате – на полной автоматике.

https://uncutnews.ch/der-wahnsinn-die-automatisierung-des-nuklearkriegs-eine-warnung-von-scott-ritter/

В ответ на устрашающие шаги НАТО, которые позволили Украине использовать оружие, поставляемое Западом, для нападений на российскую территорию, Владимир Путин на прошлой неделе предупредил, что эта эскалация может привести к "серьезным последствиям".

https://uncutnews.ch/die-ruecksichtslose-eskalation-der-konfrontation-mit-russland-nimmt-einfach-kein-ende/

Нарратив об остановке поддержки Украины

Российские пропагандистские СМИ в Швейцарии активно распространяют нарративы о бесполезности любой поддержки Украины, утверждая, что она не поможет победить Россию. Их главная цель – продемонстрировать "силу" России, подчеркивая при этом слабость Украины, чтобы подорвать и уменьшить поддержку Украины, а также смягчить санкции, наложенные на Россию.

Мы можем отправить туда все оружие мира и все деньги, но Россия никогда не будет побеждена в военном плане. Наступит наша очередь, и вы увидите, что Россия начнет диктовать условия урегулирования этого конфликта... Я говорю это громко и четко: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донецке и Луганске.... Я не буду поддерживать военную помощь Украине... Немедленное прекращение военных действий – лучшее решение, которое мы имеем для Украины. ЕС должен превратиться из поставщика оружия в миротворца.... Должен быть какой-то компромисс. Чего они ожидают, что россияне оставят Крым, Донецк и Луганск? Это нереально.

https://globalbridge.ch/europas-liberale-autoritaere/

Поскольку поражение Украины в войне становится все ближе и ближе, неоконсерваторы отчаянно пытаются втянуть США в войну. В минувшие выходные бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Виктория Нуланд заявила в интервью ABC News, что США должны помочь Украине наносить ракетные удары в глубине российской территории. Администрация Байдена до сих пор избегала участия в таких атаках, вероятно, потому, что президент России Путин предупредил, что Россия будет атаковать любое учреждение, которое осуществляет или способствует атакам на территории России, где бы оно ни находилось. Итак, если неоконсерваторов не остановить, они, как и Нуланд, будут требовать дальнейших атак на Россию, большего количества американских войск в Украине и дальнейшей эскалации. Пока Россия не нанесет ответный удар. Тогда все закончится.

https://globalbridge.ch/die-vietnamisierung-der-ukraine/

Выбор, предложенный на следующих европейских выборах, имеет решающее значение: либо позволить Европейскому Союзу стать центральным компонентом будущего постдемократического глобального управления, или защитить народы от этого стремления сохранить свои свободы и идентичность, условия для счастья нашего разнообразного человечества.

https://lesobservateurs.ch/2024/06/01/gregor-puppinck-resister-a-la-dissolution-culturelle-de-lunion-europeenne-valeurs-actuelles-extraits-du-hors-serie-carrefour-des-droites-28-05-2024/

Вместо того, чтобы постоянно подпитывать войну в Украине за счет миллиардов налогоплательщиков, нам нужны деньги дома, чтобы поддержать жертв ураганов.

https://lesobservateurs.ch/2024/06/05/sahra-wagenknecht-utilise-la-rhetorique-de-donald-trump/

Уже более 2 лет война в Украине порождает поток дезинформации. Пропаганда льется рекой и мешает донести реальную расшифровку конфликта. Анализируя вооружение, западную помощь и ложь о конфликте, книга возвращает к настоящим причинам взрыва этой войны, развязанной под американским влиянием, и объясняет, почему Украина не сможет победить.

https://lesobservateurs.ch/2024/04/20/le-samedi-politique-avec-eric-denece-russie-ukraine-loccident-face-a-la-strategie-du-chaos/

На многотысячном митинге в Будапеште премьер-министр Виктор Орбан призвал к прекращению войны в Украине путем прекращения огня и переговоров. Он предостерег от распространения войны на всю Европу.

https://transition-news.org/ungarns-regierungschef-orban-wir-mussen-krieg-in-europa-verhindern

С запланированными новыми гарантиями ЕС может быть еще глубже втянут в войну против России. "Но как быть с гражданами, которые отвергают эту войну или требуют переговоров?"

– спрашивает журналист.

https://transition-news.org/kurz-nach-europawahl-eu-plant-brisante-garantien-fur-ukraine

Война в Украине закончится "только дипломатическим путем" "или же сокрушительным поражением недоукомплектованной, плохо обученной и плохо оснащенной украинской армии". Так пишет американский журналист Сеймур Херш. Этой войны можно было бы избежать, утверждает известный журналист-расследователь, ссылаясь на разведывательные круги США (анонимные – ред.). Среди них есть и такие, по мнению которых США "сами несут ответственность за войну в Украине". По его мнению, ключ к этому лежит в расширении НАТО на восток, на что уже давно обращает внимание российское руководство и президент России Владимир Путин. С другой стороны, в "удивительно театральной" речи к нации в марте Байден объявил войну в Украине "экзистенциальным кризисом", в котором на карту поставлено будущее Америки. Байден заявил, что Путин вызывает хаос в Европе и не остановится после Украины. Россия действия с позиции силы, в то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить о дальнобойном американском оружии.

https://transition-news.org/seymour-hersh-usa-tragen-verantwortung-fur-krieg-in-der-ukraine

Байден паникует, поскольку победа России над Украиной уже неизбежна.

https://uncutnews.ch/biden-geraet-in-panik-da-russlands-sieg-ueber-die-ukraine-nun-unmittelbar-bevorsteht/

ЕС платит Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно только в 2023 году. Кроме того, граждане ЕС, сами того не подозревая, уже сегодня массово производят и работают на Киев.

https://zeitpunkt.ch/node/35259

Попытки Запада изолировать Россию во всем мире из-за ее нападения на Украину пока что провалились – на всех континентах, кроме Европы и Северной Америки. Попытки западных государств изолировать Россию во всем мире из-за ее нападения на Украину не приводят к успеху.

https://zeitpunkt.ch/node/26766

15 марта 2023 года: прошло больше года с тех пор, как Россия начала наступление в Украине, а выхода из этой войны, которая обещает быть долгой и мучительной, пока не видно.

https://www.infomeduse.ch/2023/03/15/revue-de-presse-verdun-bakhmout-la-guerre-dukraine-comme-celle-de-14-18/

Сегодня нейтралитет все чаще оспаривается, но в пользу чего, какой позиции? Чтобы стать на чью-то сторону без боя, противостоять любым переговорам, как это было в случае с Минскими соглашениями, а значит, продолжать войну и посылать все больше и больше молодых людей на смерть? Я не вижу, чем такая позиция лучше нейтралитета, который имеет хотя бы то преимущество, что способствует переговорам, способным положить конец конфликту. К сожалению, Швейцария через свой Федеральный Совет окончательно поставила крест на этой возможности, и мы уже не можем вернуться назад, вред уже нанесен.

https://www.infomeduse.ch/2024/02/15/tribune-libre-la-neutralite-pas-simple/

Глобальні теорії змови на службі російської пропаганди

Від початку повномасштабного вторгнення російська пропагандистська машина звинувачує у війні Україну, західні країни, НАТО та ЄС. Москва стверджує, що відчула загрозу з боку України, що вона нібито прийшла захистити народ Донбасу, і що в усьому винне розширення НАТО на схід. Ці заяви підкріплюються конспірологічними теоріями про глобалістів, які ведуть війну проти Москви. Таким чином Росія намагається виправдати своє вторгнення і перекласти провину за війну на Захід.

На Всесвітньому російському форумі іноземний журналіст Патрік Сміт розповідає про стан ЗМІ, демократії та імперії в США. Те, що називають "альтернативними ЗМІ", насправді не є альтернативою; альтернативні ЗМІ говорять правду, але вони не можуть по-справжньому прорватися з тієї причини, що у них немає засобів та інфраструктури традиційних ЗМІ.

https://arretsurinfo.ch/patrick-smith-les-medias-alternatifs-ont-raison-sur-lukraine/

Тим не менш, "крадіжка Криму" було образою, яку Україна ніяк не могла стерпіти. Для України війна з Росією вже почалася з прозахідної революції 2014 року і переходу Криму до Росії, хоча це сталося практично без жодного пострілу, а не в лютому два роки тому. Доказом того, що кримські татари сьогодні лояльні Росії, є той факт, що після возз'єднання Криму з Росією в Сімферополі почалося будівництво найбільшої мечеті в Криму. Громада українців Криму справді виглядає дуже проросійською організацією, яка відкрито і пристрасно підтримує так звану спеціальну військову операцію і зображує символ "Z", російський символ війни, майже на кожній першій сторінці свого журналу.

https://globalbridge.ch/krim-iv-wem-gehoert-die-krim/

Європі доведеться вирішити: Чи хоче вона продовжувати світове панування США? Чи багатополярний світ? На заході континенту НАТО під керівництвом США перебувало в процесі розширення і прийняло сім нових членів між Балтійським, Чорним і Адріатичним морями. Кольорові революції, натхненні та підтримані США, спочатку в Грузії, а потім в Україні, вказали на наступних кандидатів на вступ до альянсу.

https://weltwoche.ch/daily/europa-wird-entscheiden-muessen-will-es-weiterhin-eine-us-weltherrschaft-oder-eine-multipolare-welt/

"Поворот століття", проголошений канцлером Шольцем для стимулювання воєнної істерії, торкнувся майже всіх країн так званого Заходу. Жертвою цих настроїв стала і Швейцарія. У березні 2014 року Крим подав заявку на входження до складу Російської Федерації після плебісциту, результат якого був однозначним. Після зміни конституції Думою, Крим міг бути прийнятий. США та ЄС не визнали результати голосування, назвали цей процес таким, що "суперечить міжнародному праву", і наклали санкції на Росію. Однак ці санкції є порушенням Статуту ООН, а отже, є порушенням міжнародного права. Протягом 8 років після падіння Віктора Януковича в Україні триває громадянська війна, яка розпочалася в 2014 році. Незважаючи на мирні угоди, ратифіковані всіма сторонами конфлікту – Мінськ-1 (який був укладений за посередництва Швейцарії) та Мінськ-2, Україна безжально продовжувала війну проти двох областей – Луганської та Донецької. У лютому 2022 року російський уряд ухвалив рішення про військове втручання в цей конфлікт. Однією з причин було те, що НАТО пообіцяло якнайшвидше прийняти Україну і відмовилося від переговорів з Росією, не кажучи вже про те, що російськомовне населення в Україні піддавалося масовій дискримінації.

https://globalbridge.ch/wenn-die-politik-in-der-schweiz-versagt-muss-das-volk-eingreifen/

Враження від масштабної демонстрації проти ВООЗ у Женеві. Універсальний моніторинг, алгоритмічна цензура, культурна гомогенізація і централізований контроль над ресурсами: Я вважаю, що це буде бюрократичне пекло. (...) І я абсолютно впевнений, що цензура не врятує цю версію імперіалізму, яка зараз ховається за словом демократія, яке є неправильним словом для пропаганди.

https://transition-news.org/robert-malone-wir-mussen-auf-freiheit-bestehen-verdammt-nochmal

США використовують гуманітарний пірс для випробування нових військових технологій в Газі для використання в Україні. У новому аналізі Лібертаріанського інституту розглядається, як Сполучені Штати розвантажують нову зброю для боротьби з безпілотниками через допоміжний пірс в Газі, щоб протестувати технологію для використання в російсько-українському конфлікті. США відправили нову бойову машину в сектор Газа для випробування зброї для використання в Україні. Пентагон сподівається, що це допоможе відбивати атаки російських безпілотників",

– повідомляє Лібертаріанський інститут газеті The Telegraph. Міністерство оборони розмістило в Газі з травня два безпілотних літальних апарати (M-LIDS).

https://uncutnews.ch/die-usa-nutzen-den-hilfspier-um-neue-militaertechnologie-in-gaza-fuer-den-einsatz-in-der-ukraine-zu-testen/

Збіг: Договір ВООЗ про пандемію і криза пташиного грипу відбуваються одночасно. Органи охорони здоров'я виступають з дуже загрозливими попередженнями про потенційну пандемію H5N1 серед людей, в той час як ВООЗ готується до голосування по глобальній угоді про пандемію в кінці цього місяця.

https://zeitpunkt.ch/node/38717

Франція проводитиме в Африці політику "курки без голови". У той час як на Майотті і Новій Каледонії, французьких заморських територіях, панує хаос, Леслі Варенн, журналіст, що спеціалізується на Африці, розповідає у своїй книзі, що Франція стала токсичною у своїх колишніх колоніях, і що навіть її найближчі сусіди, такі як Німеччина та Італія, вважають за краще дистанціюватися від неї.

https://www.infomeduse.ch/2024/05/17/la-france-menerait-une-politique-du-canard-sans-tete-en-afrique/

Володимир Путін – єврей, звідси його симпатія до Ізраїлю! Історик і журналіст Олександр Адлер помер у 2023 році, але він залишив книгу, повну приголомшливих історій, таких як цей. Отже, Путін – ніхто інший, як син голови радянської контррозвідки Якова Бровермана, єврейського чекіста, який потрапив в опалу при Сталіні, але був реабілітований Юрієм Андроповим, майбутнім господарем Кремля. Путіна усиновила людина Андропова, Володимир... Путін.

https://www.infomeduse.ch/2024/05/10/livres-quand-alexandre-adler-leve-le-voile-sur-le-passe-juif-de-vladimir-poutine/

Спроби дискредитації Саміту миру

Крім далекосяжних цілей, розрахованих на місяці та навіть роки, російська пропаганда в Швейцарії має й конкретні завдання на найближчі дні. Так, у травні та червні головною задачею мережі пропагандистів була дискредитація Саміту миру, який приймає Швейцарія. Велику допомогу швейцарцям оказали їх старші колеги з Росії, які були авторами вкидів, натомість швейцарські медійні помийки здебільшого лиши тиражували "вкиди".

Російські та проросійські швейцарські ЗМІ широко висвітлювали Саміт миру і доклали всіх зусиль, щоб підірвати міжнародний захід, який приймала Швейцарія. Одним із пріоритетних напрямків атаки російської пропаганди було звинувачення Швейцарії в недотриманні статусу нейтралітету.

Контент-аналіз пропагандистського інформаційного агентства "РІА Новості", яке нещодавно потрапило під санкції ЄС, показав, що Глобальному саміту миру було приділено багато уваги, незважаючи на те, що Росія не братиме в ньому участі.

Маніпуляції російської пропаганди із заявою президента Швейцарії

З 5 по 10 травня на сайті "РІА Новості" було опубліковано 104 статті про саміт, 90% з яких були негативними, тоді як решта 10% були нейтральними і здебільшого обговорювали нових учасників. Російська пропаганда називає цю подію по-своєму: "Конференція по Україні", а не "Саміт миру" або "Глобальний саміт миру".Російська пропаганда називає тему саміту "українською кризою", трактуючи її як внутрішній конфлікт, а не повномасштабне російське вторгнення. Нарешті, російська пропаганда називає "повномасштабну війну" "спеціальною військовою операцією" – путінський термін для позначення вторгнення.

Головною метою російської дезінформаційної кампанії була дискредитація Саміту миру та очорнення тих, хто його підтримав. Російська пропаганда навіть використовує маніпулятивні історії про чутливі екологічні проблеми для демонізації заходу. Наприклад, російські ЗМІ стверджували, що "конференція по Україні загрожує життю десятків косуль".

https://ria.ru/20240606/kosuli-1950856832.html

Також зафіксувано маніпуляцію з боку російських ЗМІ, яка спотворила зміст заяви президента Швейцарії. Слова про те, що "за підсумками саміту не буде підписано жодної мирної угоди, оскільки він є лише прелюдією до подальших переговорів", були вирвані з контексту і подані як "президент Швейцарії визнала, що конференція по Україні не призведе до миру".

Президент Швейцарії Віола Амхерд висловила думку, що мирна конференція щодо України є "лише прелюдією до подальших переговорів". На її думку, мирна угода в результаті не буде підписана. Про це Амхерд заявила в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung у п'ятницю, 7 червня. За її словами, обидві сторони повинні бути за столом переговорів про мир, враховуючи, що Росія не бере участі в цьому саміті. Амхерд припустила, що Росія може бути присутня на потенційній наступній конференції.

https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/viola-amherd-fur-folgekonferenz-mit-russland-66775322

Спотворення правди від "РІА-Новості": "Президент Швейцарії визнала, що конференція не призведе до миру в Україні. “Нам ясно, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції. Мир вимагає, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів. На даний момент це неможливо", – сказала Амхерд в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

Істерична критика Саміту миру з боку російських офіційних осіб підтверджує ці повідомлення.

"Саміт по Україні в Швейцарії буде порожнім заходом з точки зору подій", – заявив прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков. "З інформаційної точки зору, з точки зору можливих наслідків, це буде порожній захід. Це суверенна справа будь-якої країни – брати участь у цьому заході чи ні,

– сказав Пєсков.

Низький рівень представництва світових держав на конференції по Україні в Швейцарії зробить її "безглуздою медіа-тусовкою", спрямованою проти Росії,

– заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін у своєму Telegram-каналі.

Російське державне інформаційне агентство "ТАСС" пише: "Конференція по Україні, організована Швейцарією 15 – 16 червня, може стати для неї провальною, оскільки під час її підготовки Берн занадто активно підтримував позицію Володимира Зеленського, замість того, щоб врахувати різні підходи, в тому числі країн БРІКС, і розробити реалістичний проєкт форуму". Таку думку висловила газета Le Temps, яка оцінила майбутню зустріч у Бюргенштоці як "західну тусовку".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21053755

Цей заголовок перегукується із заявами російської влади. Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "мирна конференція щодо України - не що інше, як "неформальна зустріч", на якій обговорюватимуть "марну і тупикову формулу миру" президента Володимира Зеленського".

https://lenta.ru/news/2024/06/11/lavrov-nazval-mirnuyu-konferentsiyu-po-ukraine-mezhdusoboychikom/

Звинувачення Швейцарії у недотриманні статусу нейтралітету

Кремль і російська пропаганда обрали один з основних ракурсів атаки на Швейцарію як апеляцію до її нейтралітету і звинувачення у відході від цієї політики. Міжнародне російське ЗМІ RT, заборонене в країнах ЄС, та інші російські джерела цитують прес-секретар Путіна Пєскова, який заявив, що "Швейцарія відходить від нейтралітету".

https://russian.rt.com/world/news/1324144-shveicariya-neitralitet-peskov

Висвітлення Мирного саміту швейцарськими проросійськими ЗМІ

Ці прокремлівські наративи також знайшли своє відображення у швейцарських проросійських ЗМІ, які ми виявили в нашому дослідженні. Так, Transition News у своєму упередженому репортажі використав кілька кремлівських наративів:

Продовження війни в Україні з (оруелівською) "мирною конференцією". Запланована на середину червня зустріч у швейцарських горах - це провал, який був майже неминучим. Про те, що навіть українці не вірять у "формулу миру Зеленського", свідчить загальне ставлення до драконівських мобілізаційних заходів і запеклий опір тому, що їх масово кидають на поле бою як гарматне м'ясо.

https://transition-news.org/fortsetzung-des-krieges-mit-einer-orwellschen-friedenskonferenz

Проросійський сайт InfoMeduse зосередився на темі "нейтралітету", критикуючи швейцарський уряд. Його стаття закликає припинити воювати проти росіян, але не говорить про те, як це може допомогти зупинити російське вторгнення.

Сьогодні, особливо після війни в Україні, нейтралітет все частіше оскаржується, але на користь якої позиції? Щоб стати на чийсь бік, не воюючи, протистояти будь-яким переговорам, як це було у випадку з Мінськими угодами, а отже, продовжувати війну і посилати все більше і більше молодих людей на смерть? Я не бачу, чим така позиція краща за нейтралітет, який має хоча б ту перевагу, що сприяє переговорам, здатним покласти край конфлікту.

https://www.infomeduse.ch/2024/02/15/tribune-libre-la-neutralite-pas-simple/

Повертаючись до української теми, ми, звичайно, можемо відчувати природну симпатію до тієї чи іншої воюючої сторони. Тим не менш, війна, що несе смерть і спустошення, ніколи не є рішенням. Чи не символізує криза, з якою зіткнувся Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а також занепад Швейцарії як миротворчої сили? Цей збіг викликає занепокоєння. Він наштовхує на роздуми про нейтралітет. Роль Швейцарії не може полягати в тому, щоб дмухати на вогонь, а скоріше в тому, щоб шукати умиротворення.

https://www.infomeduse.ch/2023/06/04/neutralite-suisse-la-braise-ou-lapaisement/

Говорячи про Саміт миру видання InfoMeduse поширило набір конспірологічних теорій у стилі Кремля про "державний переворот у Києві", "змову ЦРУ" та "бомбардування російськомовних людей на Донбасі з боку України". Воно також повторює путінський термін "спеціальна військова операція", щоб говорити про тотальну війну Росії проти України, виправдовуючи таким чином незаконне вторгнення.

https://www.infomeduse.ch/2024/04/18/tribune-libre-neutralite-et-climat-symboles-dune-soumission-au-detriment-des-citoyens/

Найкращим другом швейцарських проросійських пропагандистів для збудження ненависті до України та українців, звісно, є Росія. Так, видання arretsurinfo.ch відкрито цитує речницю МЗС РФ Захарову. Франкомовне швейцарське проросійське видання повторило російські фейки про "неонацистів в українському уряді" і заяви, які перекладають провину за війну з Росії на Захід, що також має на меті виправдати незаконне вторгнення Путіна.

Їх удавана сліпота перед обличчям терористичних актів, здійснених київським режимом і його спільниками, свідчать про те, що вони, безсумнівно, представляють (я говорю про колективний Захід) партію світової війни. Анонсована в Швейцарії конференція не має нічого спільного з миром. Це просто спроба зібрати разом низку країн, щоб спробувати легітимізувати західні дискурси і підходи і, без сумніву, легітимізувати фігуру Володимира Зеленського, а також його режим і всі його жахливі, екстремістські і терористичні акти. Але справа в тому, що неонацистська сутність київського режиму проявляється не тільки в символіці, привітаннях і татуюваннях.

https://arretsurinfo.ch/maria-zakharova-je-voudrais-commencer-par-parler-des-actions-des-pays-occidentaux/

Намагаючись підірвати Мирний саміт, деякі швейцарські проросійські ЗМІ використали російську містифікацію, яка стверджує легітимність Зеленського як президента. Ми викрили цю російську фейкову новину в одній з наших попередніх статей.

Конференція по Україні буде "пропагандистською вправою", щоб приховати нелегітимність Зеленського.

https://uncutnews.ch/ukraine-konferenz-wird-propaganda-uebung-sein-um-zelenskys-illegitimitaet-zu-vertuschen-analyst/

Мирний саміт у Швейцарії, звичайно, не призведе до підписання договору, як і заявила президент Швейцарії, але він може стати важливим кроком на шляху до відновлення миру і припинення війни в Україні. Головне питання полягає в тому, як змусити Росію піти з незаконно окупованих територій України і забезпечити дотримання міжнародного права, яке вона порушила. Дедалі більше країн, не лише західних, приєднуються до мирної ініціативи.

Можливо, такий розвиток подій викликав занепокоєння в Москві, яка, як і слід було очікувати, відреагувала на це дезінформаційними атаками. Якщо Саміту миру так боїться Росія, значить, це точно потрібна та корисна справа.