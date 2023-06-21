"Достают героев с того света": украинские фотографы показали щемящие снимки из Бахмута

Бахмутское направление уже долгое время остается одной из самых горячих точек на Востоке Украины. В тамошнем стабилизационном пункте каждый день видят десятки, а иногда и сотни раненых украинских защитников.

Жуткие реалии войны показали в своем инстаграмме фотографы Константин и Влада Либеру.

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Украинские фотографы обнародовали фото, от которых кровь созревает в жилах.

Место, где оплачивается цена. В наиболее напряженные дни этот стабпункт принимал до 200 раненых в день. Разной степени тяжести. Сейчас – легче, однако все равно работы достаточно,

– подписали серию фотографий фотографы.

В стабилизационном пункте работают врачи-добровольцы. Они все – настоящие профессионалы, которые круглосуточно спасают, достают героев с того света.

"Никто из них не выбирал войну. У каждого была своя нормальная жизнь. Так, главный врач этого стабпункта, который тоже добровольно пошел в ряды ВСУ, до 24 февраля был заместителем мэра в родном городе, а до этого – председателем в детской больнице", – говорится в сообщении.

Как работает стабилизационный пункт на Бахмутском направлении / Фото с инстаграммы Константина и Влады Либеровых (18+)

Какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что на прошлой неделе на Востоке враг прилагал все усилия для того, чтобы остановить наши войска. В частности, оккупанты даже перемещали туда дополнительные подразделения, а также увеличили количество артиллерийских обстрелов

Интенсивность боевых действий в Бахмутском направлении была несколько снижена. Впрочем, за неделю там было более 40 боевых столкновений. ВСУ постепенно, но уверенно продвигались вперед на определенных участках, где были поставлены задачи.

Кроме того, на Востоке продолжались и оборонные действия. Потому что россияне продолжают наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.