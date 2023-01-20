Как работает военный учет за границей: объяснение юриста

После полномасштабного вторжения России многие украинцы оказались за границей. Однако следует помнить, что там тоже действует военный учет. Ведут его дипломатические учреждения.

Так, за границей находятся около 7 – 8 миллионов человек. В основном это женщины и дети. однако среди них есть и мужчины призывного возраста. О нюансах военного учета украинцев за рубежом 24 каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Следует отметить, что многие украинцы работали за границей и до 24 февраля. Поэтому до 2023 года они фактически были в "серой зоне". Этот вопрос должно решить постановление Кабмина №1487.

Как ведут военный учет за границей

Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства. Они будут способствовать, чтобы украинцы возвращались домой во время военного положения.



Такой механизм еще не прописан в постановлении Кабмина, поэтому пока неизвестно, как именно будет происходить процесс.

Как стать на учет

Юрист объяснил, если украинцы за рубежом достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на службу, то о начале призыва им сообщат зарубежные дипломатические учреждения.

В течение 7 дней после того, как украинец станет на консульский учет за границей, дипучреждение должно передать данные о призывнике или военнообязанном или резервисте соответствующим районным или городским ТЦК и СП, органам СБУ.

Дипучреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете. Такие списки будут храниться 5 лет. Там указаны личные данные, адрес проживания за границей, дата взятия на консульский учет или снятие с него и военкомат в Украине.

Важно! Если украинцы находятся за границей до 3 месяцев, на военный учет за границей можно не становиться.

Впрочем, консульский учет за границей и так фактически добровольный. Большинство граждан, годами живущих за границей, так и не оформляли соответствующие документы.

Что значит "способствовать возвращению в Украину"

Юрчак пояснил, что формулировка "способствовать возвращению военнообязанных резервистов в Украину" пока является лишь декларативной. Четкого механизма нет.

Однако норма должна была бы получить продолжение посредством предоставления дипучреждениям определенных полномочий. Пока такого нет.

По словам юриста, ведение каких-либо ограничений прав граждан требует внесения изменений в целый ряд законодательных актов.

Могут ли украинским гражданам вручать повестки за границей

Юрист отмечает, что дипломаты не могут выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новый порядок только дает им право вести учет военнообязанных и информировать об этом соответствующие органы.

То есть пребывание на военном учете в дипучреждении пока не предусматривает возможность получения лицом повестки от сотрудников такого учреждения.

Какие наказания ждут украинцев

Юрист объяснил, что теоретически лиц, не вставших на военный учет в дипломатическом учреждении, могут оштрафовать от 3400 до 5100 гривен. Однако, постановления о наложении таких штрафов не могут выносить сами дипломаты. Такая обязанность возложена исключительно на РТЦК и СП (бывшие военкоматы).

Поэтому опять же прямой ответственности никто нести не будет.