В ПС объяснили, как реактивные БПЛА долетают до Ровенской области, Волыни и других западных областей
Российские оккупанты модифицируют реактивные беспилотники для нанесения ударов по западным областям Украины и проверки их дальности. Для увеличения запаса топлива враг уменьшает или полностью снимает с дронов боевую часть.
Об этом в подкасте "ЦЕ БАЗА" издания "РБК-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, по своим тактико-техническим характеристикам реактивный беспилотник уже приближается к крылатой ракете.
Что рассказал Игнат
В "Шахедах" вся полезная нагрузка состоит из разведывательной аппаратуры, средств противодействия РЭБ, боевой части и оптики. Реактивный двигатель и топливо также имеют значительный вес.
Если убрать часть полезной нагрузки, например ту же боевую часть, он сможет пролететь дальше и, например, провести разведку на территории западных областей,
– пояснил военный.
Таким образом россияне тестируют реактивные дроны на дальность полета в направлении Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Львовской областей.
Модель "Герань-5" по форме и крыльям уже больше похожа на крылатую ракету, поэтому в войсках ее называют "ракета-дрон".
Напомним, как сообщалось ранее, длительные полеты российских беспилотников над западными регионами могут выполнять функцию разведки расположения украинских радиолокационных станций и систем ПВО.