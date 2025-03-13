Кремль пошел на недопустимые действия: Россия могла самостоятельно ухудшить отношения с Китаем

Китай придерживается нейтральной позиции в отношении России. Он не поддерживал действия Путина ни дипломатически, ни информационно. Впрочем, недавно действия России ухудшили отношение к ней.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что Китай хоть и предлагал мирные инициативы, но они были частью дипломатических процессов, к которым призвали США. Китай заинтересован в нескольких вещах.

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Он хочет сохранить статус глобальной политической державы и иметь соответствующее влияние. Позиция России, которая готова обменять Китай на США, может ухудшить их отношения.

Что является важным для Китая

"Россия не может существовать самостоятельно. Она хочет быть глобальной державой, но может действовать только под чьим-то прикрытием. Ей нужен хозяин – тот, кто будет поддерживать ее экономически или политически. Но в то же время Россия хочет и иметь такого покровителя, и сидеть за столом переговоров, заявляя, что мы здесь втроем будем определять мировое доминирование", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Китай ориентируется на конкретику. Он – политический игрок, который формирует правила, и должен "сидеть за столом" наравне с США и Европой.

Странное поведение России, которая еще вчера заявляла о стратегическом партнерстве с Китаем, а сегодня полностью переходит на сторону США, забыв об этих отношениях. Для Китая это демонстративно неприемлемо, но он будет реагировать на это медленно и постепенно. Уже появились первые признаки его недовольства тем, что происходит, в частности со стороны России,

– сказал Подоляк.

Он подытожил, что еще один важный аспект – Китай должен быть активным, иначе его роль в международной политике будет второстепенной, а все решения будут принимать США.

Интересно! Россия зависима от Китая. В 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня. Он составил ориентировочно 237 миллиардов долларов.

Учитывая, что Китай стремится сплотить вокруг себя страны Глобального Юга, доминировать и влиять на глобальные инициативы, ему необходимо действовать решительнее. Сейчас он ищет свою нишу, которая позволит ему играть более активную роль и в оценке войны в Украине, и в международной дипломатии в целом.

Подоляк отметил, что этот тренд позитивный, но он еще не означает, что Китай кардинально изменил свою позицию.