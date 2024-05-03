Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что Россия уже начала гибридную войну. Даже, если Кремль решится на наступление на Балтию, они потерпят поражение в первую секунду.

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Гибридная война

По словам Свитана, не будет прямого боестолкновения россиян и войск НАТО. Зато будет гибридная война, такая, которая была на Донбассе в 2014 – 2015 годах. В странах Балтии уже начали "вырисовываться" пророссийские политики, которые неоднозначно отзываются о войне России с Украиной, временно оккупированных украинских территорий.

Это уже начало гибридной войны. Инфильтрация российских спецслужб в странах Балтии никогда не останавливалась, они были там сращены 100 лет назад. Начало будет именно такого уровня,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Вероятное наступление

Сейчас россиян, по словам Свитана, не интересуют страны Балтии в плане военных действий, ведь сейчас они сосредоточены на войне с Украиной. Начало этого процесса уже есть, однако для наступления нужны годы.

Россиянам нужно 5 – 7 лет для того, чтобы перегруппироваться, восстановить запасы для того, чтобы двигаться в сторону стран НАТО. До того, как россияне попытаются пойти на страны Балтии, эти страны будут иметь оружие НАТО,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Также он добавил, что если бы Россия сейчас перебросила все свое войско в страны Балтии, то, вероятно, россияне бы смогли "пройтись" по нескольким странам. Эстония бы пострадала первой.

Однако есть важный момент – любой наземный шаг россиян в сторону Балтии встретит авиационную компоненту стран НАТО. Будет удар в первую секунду авиационными, дальнобойными средствами поражения и ракетами.

Будет серьезное поражение россиян на глубину до 2 тысяч километров, до Урала точно,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Интересно! Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что Россия захватит страны Балтии за 7 дней. По его словам время реакции НАТО – 10 дней.

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