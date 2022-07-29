До сентября не успевают: как россия готовится к "референдумам" на временно оккупированных территориях

В разведке сообщают, что российские оккупанты надеются провести фейковый "референдум" на оккупированных территориях – 11 сентября 2022 года.

Для подготовки к референдуму российские оккупанты открыли полноценный штаб. Они делают это при так называемом органе – "общественная палата". Об этом в эфире 24 канала рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

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По его словам, штабом со стороны ЛНР, потому что еще есть со стороны россии, руководит мария филиппова. Она – бывший украинский мэр города Красный Луч, а после декоммунизации - Хрустальный.

Они раздают паспорта россии, но не успевают выдать большое количество. Уже фактически принято решение, что на "референдум" будут приобщены люди, не имеющие паспортов так называемой ЛНР, ДНР, однако имеющие Украины,

– отметил Павел Лисянский.

Он добавил, что когда в Крыму делали этот фейковый референдум, чтобы осуществить аннексию – российские паспорта не раздавали. Так же хотят сделать снова.

Кроме того, эксперт отметил, что оккупанты готовятся открывать участки:

На временно оккупированной территории Луганской области – 495 участков.

На временно оккупированной территории Донецкой области – примерно 800. Однако это с учетом всех захваченных территорий.

Он акцентировал, что на 29 июля 2022 года, россияне не захватили большую часть территорий Донецкой области. До сентября они никак не успевают этого сделать.

Чтобы до 11 сентября провести фейковый "референдум" так, как они хотят, – им нужно каждые 4 дня захватывать 1 населенный пункт в Донецкой области. Это практически невозможно,

– сообщил Павел Лисянский.

"Они уже делают заявления, в частности такой глава "общественной палаты" алексей карякин, который когда-то был премьер-министром так называемой ЛНР. Он заявил, что они готовы даже подождать, пока незаконное формирование ДНР захватит всю территорию Донецкой области", – добавил Павел Лисянский.

Смотрите видео: подготовка россиян к "референдуму"

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