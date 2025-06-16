"Иранский мир"

Провозглашенный Ираном курс на экспорт исламской революции по всему мусульманскому миру очень напряг соседние мусульманские страны. Об этом заявил Саид Исмагилов, информирует 24 Канал.

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Режим аятолл со своим "Корпусом стражей исламской революции" совершенно не чурался прямых инвестиций в войны на всем Ближнем Востоке. Но под видом экспорта исламской революции Иран:

с одной стороны продвигает банальный прозелитизм, убеждая мусульман-суннитов переходить в шиизм;

с другой стороны выстраивает сеть иранского влияния во всех странах.

Фактически это похоже на развитие Россией идеологической сети "русского мира", но по-ирански. Такая себе сеть "иранского мира", сами же адепты считают его "исламским миром".

Я столкнулся с этой идеологией еще в 2000-х годах, когда был студентом Исламского университета. Среди преподавателей был какой-то там культурный атташе иранского посольства, и все его лекции заключались не в том, чтобы научить нас тафсиру (толкованию текста Священного Корана), а убедить нас, что настоящий ислам – это шиизм и стоит стать тайными шиитами (в шиизме распространена практика такого – сокрытия веры), чтобы служить делу исламской революции. Фактически иранский дипломат пытался вербовать будущих имамов.

Мы с одногруппниками терпеливо сидели и слушали весь набор пропаганды "иранского мира", что в конце концов у меня вылилось в написание диссертации на тему "Шариат в суннитской и шиитской традициях: компаративный анализ", где я по запчастям разобрал шиизм, потому что не надо было целый год делать больно моей голове. Так что я могу себя считать экспертом по шиизму, ведь других диссертаций по шиитам я в Украине пока не видел.

Шиитский Иран постоянно инвестирует в вооруженные конфликты на Ближнем Востоке – это и "Хезболла" в Ливане, и хуситы в Йемене, и поддержка режима Башара Асада в Сирии с прямым участием шиитских вооруженных формирований в гражданской войне в Сирии. После свержения асадовского режима в Сирии Иран стал главным инвестором йеменских хуситов, захвативших власть в этой бедной стране.

Сотрудничество России и Ирана

Неудивительно, что Иран стал союзником нашего заклятого врага – России. Связь между ними наблюдалась еще со времен Ельцина, а при Путине Иран стал военным союзником и поставщиком оружия на войну против нас. Не секрет, что иранцы участвуют в войне против нас. Еще с 2023 года наши ловили радиоперехваты на персидском языке. Скорее всего это были операторы "Шахедов", или инструкторы, что на месте учили россиян их запускать. Сама технология этого беспилотника, что уже два года убивает и терроризирует украинцев – это иранская разработка.

Начиная с 2000-х годов Иран в России имеет существенные преференции на прозелитизм среди мусульман, проповедуя шиизм, строя шиитские мечети (в Москве их две), издавая шиитскую литературу на русском языке. Даже в сфере бизнеса в республиках с мусульманским населением Иран имеет первоочередные преференции, как, например, в Дагестане.

Нет сомнения, что Россия тайно будет поддерживать Иран в Ближневосточной войне. Делает она это для того, чтобы отвлечь внимание и ресурсы наших союзников от летнего наступления на Украину. США уже не предоставили ракеты противовоздушной обороны, предназначавшиеся для защиты Украины.

Наш враг кровно заинтересован в раздувании военных конфликтов по всему миру, чтобы его наступление на Украину отошло на второй или третий план, и уменьшилась международная помощь нашей стране.

Начав войну в феврале 2022 года, Россия открыла ворота в ад. Надо было не жвачку жевать о крайней обеспокоенности, а быстро помогать Украине. Ну а теперь наслышаны все.