"Іранський світ"

Проголошений Іраном курс на експорт ісламської революції по усьому мусульманському світу дуже напружив сусідні мусульманські країни. Про це заявив Саід Ісмагілов, інформує 24 Канал.

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Режим аятол зі своїм "Корпусом охоронців ісламської революції" абсолютно не цурався прямих інвестицій у війни на всьому Близькому Сході. Але під виглядом експорту ісламської революції Іран:

з одного боку просуває банальний прозелітизм, переконуючи мусульман-сунітів переходити в шиїзм;

з іншого боку вибудовує мережу іранського впливу в усіх країнах.

Фактично це схоже на розбудову Росією ідеологічної мережі "русского міра", але по-іранськи. Така собі мережа "іранського світу", самі ж адепти вважають його "ісламським світом".

Я зіткнувся з цією ідеологією ще у 2000-х роках, коли був студентом Ісламського університету. Серед викладачів був якийсь там культурний аташе іранського посольства, і всі його лекції полягали не в тому, щоб навчити нас тафсіру (тлумаченню тексту Священного Корану), а переконати нас, що справжній іслам – це шиїзм і варто стати таємними шиїтами (в шиїзмі поширена практика такийя – переховування віри), щоб служити справі ісламської революції. Фактично іранський дипломат намагався вербувати майбутніх імамів.

Ми з одногрупниками терпляче сиділи і слухали весь набір пропаганди "іранського світу", що врешті-решт у мене вилилось в написання дисертації на тему "Шаріат в сунітській та шиїтській традиціях: компаративний аналіз", де я по запчастинах розібрав шиїзм, бо не треба було цілий рік робити боляче моїй голові. Так що я можу себе вважати експертом з шиїзму, адже інших дисертацій по шиїтах я в Україні поки не бачив.

Шиїтський Іран постійно інвестує в збройні конфлікти на Близькому Сході – це і "Хезболла" в Лівані, і хусити в Ємені, і підтримка режиму Башара Асада в Сирії з прямою участю шиїтських збройних формувань у громадянській війні в Сирії. Після повалення асадівського режиму в Сирії Іран став головним інвестором єменських хуситів, що захопили владу в цій бідній країні.

Співпраця Росії та Ірану

Не дивно, що Іран став союзником нашого заклятого ворога – Росії. Зв'язок між ними спостерігався ще з часів Єльцина, а при Путіні Іран став військовим союзником і постачальником зброї на війну проти нас. Не секрет, що іранці беруть участь у війні проти нас. Ще з 2023 року наші ловили радіоперехоплення перською мовою. Скоріш за все це були оператори "Шахедів", чи інструктори, що на місці навчали росіян їх запускати. Сама технологія цього безпілотника, що вже два роки вбиває і тероризує українців – це іранська розробка.

Починаючи з 2000-х років Іран в Росії має суттєві преференції на прозелітизм серед мусульман, проповідуючи шиїзм, будуючи шиїтські мечеті (в Москві їх дві), видаючи шиїтську літературу російською мовою. Навіть у сфері бізнесу в республіках з мусульманським населенням Іран має першочергові преференції, як, наприклад, в Дагестані.

Немає сумніву, що Росія таємно буде підтримувати Іран у Близькосхідній війні. Робить вона це для того, щоб відвернути увагу і ресурси наших союзників від літнього наступу на Україну. США вже не надали ракети протиповітряної оборони, що призначались для захисту України.

Наш ворог кровно зацікавлений в роздмухуванні військових конфліктів по усьому світу, щоб його наступ на Україну відійшов на другий чи третій план, і зменшилась міжнародна допомога нашій країні.

Розпочавши війну у лютому 2022 року, Росія відкрила браму у пекло. Треба було не жуйку жувати про крайню стурбованість, а швидко допомагати Україні. Ну а тепер начуються усі.