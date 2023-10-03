Как Россия манипулирует понятием "иноагентов": обзор британской разведки

Кремлевские власти успешно используют термин "иностранный агент", как инструмент манипуляции общественным мнением. Таким образом, путинский режим пытается склонять своих граждан к антизападным, провоенным нарративам.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии за 3 октября. Выводы основываются на опросе, проведенном российским государственным центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором россиян спрашивали об их отношении к людям и организациям, которых считают "иноагентами".

Смотрите также Россияне живут иллюзиями: как Украина уничтожает ВПК врага

Какие результаты

"61% опрошенных считают "иностранных агентов" "изменниками", которые "распространяют ложь" о России", – говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия расширила законодательство по "иноагентам".

Эти меры "существенно сужают информационное пространство" в России, из-за чего все труднее высказывать любую точку зрения, в том числе и мнение о войне против Украины, если та отклоняется от "официальной",

– считают британские разведчики.

Что этому предшествовало

Закон об иностранных агентах-СМИ вступил в силу в стране-агрессоре в конце 2019 года. Он предусматривает, что СМИ, объявленные "иноагентами", должны учредить в России юридическое лицо, представлять финансовые отчеты, проводить аудит и указывать в материалах, которые распространяет "СМИ-иноагент".

Вообще в России очень плохо со свободой слова. Граждане страны-агрессора буквально лишены права выражать свои мнения или политические взгляды.

Сейчас одной из самых табуированных тем сейчас в России есть предстоящая волна мобилизации. Российским СМИ фактически запретили распространять об этом любую информацию.