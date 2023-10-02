Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, 3 из 4 дронов, которые попали и повредили предприятие – это отличный результат.
К теме Поврежденная производственная база, у России большие проблемы, – ГУР об ударе по Смоленскому авиазаводу
Россияне создают иллюзии
Борис Тизенгаузен предположил, что россияне не будут пытаться перенести производство ракет, дронов и так далее "под землю", как это сделали в Иране. Российский ВПК переместить под землю почти невозможно. Кроме того, враг живет иллюзиями.
Они постоянно говорят, что все отремонтируют. Создается иллюзия, они говорят: "сбили все дроны, ракеты". То есть в российском информационном поле никаких повреждений не нанесли,
– обратил внимание он.
Тизенгаузен об уничтожении российского ВПК: смотрите видео
Удар по Смоленскому авиазаводу: главное
- В воскресенье, 1 октября, ударные дроны атаковали Смоленский авиазавод в России, пострадали производственные мощности. Там производили ракеты Х-59. Известно, что 3 из 4 БПЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения военному предприятию.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что была повреждена производственная база и нарушены темпы производства. Это привело к серьезным проблемам для России. Он подчеркнул, что ГУР не будет комментировать, что прилетело и откуда, но этот факт подтверждают и дальше такая практика будет продолжена.
- В тот день российские СМИ писали, что в Смоленске дрон атаковал завод госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение". На видео, выложенных очевидцами, можно услышать работу стрелкового оружия перед взрывом. Это опровергает заявления минобороны России о якобы сбитии всех воздушных целей.
- Известно, что захватчики регулярно выпускают ракету Х-59 против гражданских и военных объектов Украины. Это одна из тех ракет, которые враг чаще всего использует.