Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, 3 з 4 дронів, які влучили та пошкодили підприємство – це чудовий результат.
До теми Пошкоджена виробнича база, Росія має великі проблеми, – ГУР про удар по Смоленському авіазаводу
Росіяни створюють ілюзії
Борис Тизенгаузен припустив, що росіяни не намагатимуться перенести виробництво ракет, дронів і так далі "під землю", як це зробили в Ірані. Російський ВПК перемістити "під землю" майже неможливо. Крім того, ворог живе ілюзіями.
Вони постійно говорять, що все відремонтують. Створюється ілюзія, вони говорять: "збили всі дрони, ракети". Тобто в російському інформаційному полі жодних пошкоджень не завдано,
– звернув увагу він.
Тизенгаузен про знищення російського ВПК: дивіться відео
Удар по Смоленському авіазаводу: головне
- У неділю, 1 жовтня, ударні дрони атакували Смоленський авіазавод у Росії, постраждали виробничі потужності. Там виробляли ракети Х-59. Відомо, що 3 із 4 БпЛА влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень військовому підприємству.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що була пошкоджена виробнича база та порушені темпи виробництва. Це спричинило серйозні проблеми для Росії. Він наголосив, що ГУР не буде коментувати, що прилетіло і звідки, але цей факт підтверджують і далі така практика буде продовжена.
- У той день російські ЗМІ писали, що у Смоленську дрон атакував завод держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння". На відео, які викладали очевидці, можна почути роботу стрілецької зброї перед вибухом. Це спростовує заяви міноборони Росії про буцімто збиття всіх повітряних цілей.
- Відомо, що загарбники регулярно випускають ракету Х-59 проти цивільних та військових об'єктів України. Це одна з тих ракет, які ворог найчастіше використовує.