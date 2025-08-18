Россияне модернизируют "Шахеды", чтобы те были более эффективными и могли убить больше украинцев. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, к каким новациям прибегает враг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сырского "РБК-Украина".

Как россияне модернизируют "Шахеды"?

По словам Сырского, оккупанты устанавливают на "Шахеды" системы оптического донаведения и 12-16-канальные антенны, которые "позволяют иметь очень высокую степень помехоустойчивости".

Это приводит к тому, что такие "улучшенные" беспилотники трудно подавлять обычными средствами радиоэлектронной борьбы. И это вызов для Украины.

Они имеют датчики автоматического уклонения от огня, от сближения, например, с дронами-перехватчиками. То есть вражеский "Шахед" начинает снижение и неконтролируемые движения по курсу и по высоте. Сделано все, чтобы нельзя было просчитать его движение и поражение,

– объяснил главком результат работы российских инженеров.

Сырский подтвердил, что в "Герберах" есть взрывчатка

Военный высказался и о "Герберах".

Фактически все дальнобойные дроны, которые сейчас применяет противник, даже "Герберы", которые он использует как ложные цели, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва – чтобы этот дрон после падения невозможно было захватить и для поражения всех тех, кто приближается. Надо быть очень внимательным: когда такой дрон упал – он может взорваться,

– предупредил главнокомандующий.

Сергей Бескрестнов ("Флеш") еще в феврале указывал, что россияне начали оснащать "Герберы" боевой частью.

А в начале августа пограничники бригады "Стальной кордон" рассказали, что тактика оккупантов в отношении "Гербер" изменилась. Если раньше эти дроны использовали преимущественно для разведки или как ложные цели, то теперь все чаще БПЛА имеют боевую нагрузку.