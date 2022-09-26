Как россия может использовать "референдум" для убийства украинских военнопленных

В кремле хотят как можно скорее закончить псевдореферендумы и объявить их "результаты". Имитацию волеизъявления провели даже возле ЗАЭС и колонии в Еленовке, где находятся плененные украинские защитники.

На самом деле, никакого участия в фейковом референдуме украинские военные не принимают, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Это – очередная инсценировка.

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Вероятно, таким образом россия готовит военнопленных к насильственной мобилизации,

– отмечают аналитики.

Кроме того, российские оккупанты говорят о формировании из военнопленных, удерживаемых в Еленовской колонии, "казачьего батальона имени Богдана Хмельницкого". Это тоже указывает на намерения россиян устроить новые провокации.

кремль готовит "Еленовку-2"

Попытка свалить массовую казнь военнопленных в Еленовке на мифические удары HIMARS со стороны ВСУ оказалась неудачной. Теперь россияне могут готовить более продуманную провокацию.

Псевдореферендумы незаконны даже по российскому праву.

Псевдореферендумы на оккупированной территории: главное

Кремль спешит с псевдореферендумами на оккупированных украинских территориях и прибегает к угрозам, шантажу и провокациям. Гауляйтеры буквально соперничают между собой, кто быстрее объявит "результаты" голосований.

Так, в Запорожской области по состоянию на 25 сентября объявленная "явка" составила около 52%. В "ЛДНР" уже заявили, что "референдум прошел".

Так называемая "военная администрация" на оккупированной россией территории Донецкой области заставила принять участие в псевдореферендуме за присоединение к россии украинских военнослужащих, удерживаемых в колонии в поселке Еленовка.

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