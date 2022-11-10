Россия дискредитирует ВСУ и Украину на Западе через агентов влияния, – ГУР
Источник:"РБК-Украина"
Русские создавали свою сеть за границей еще до начала полномасштабной войны. Спецслужбы стран-партнеров беспрестанно выявляют российских агентов.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что российская агентура работает с западными СМИ для проведения информационных операций.
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Как Россия дискредитирует Украину
Яркий пример дезинформационной кампании россиян – вымышленная продажа Украиной западного вооружения или применение ВСУ "грязной бомбы". Черняк объяснил, что россияне очень заинтересованы в том, чтобы перекрыть пути поставок оружия от украинских партнеров, понимая, что без их военно-технической помощи Украине будет очень тяжело.
На финансирование именно этой информационной кампании по противодействию поступлению оружия россияне тратят миллионы долларов. Она масштабна и пока что неэффективна. Однако страна-террорист не оставляет попыток оказать влияние на страны Европы, в частности Великобританию, на немецкое общество,
– сказал представитель ГУР.
Он уточнил, что оккупанты пытаются сделать невозможным поступление оружия в Украину любыми способами. Привлечены и космическая разведка, и агентурная сеть, и все средства политического и экономического шантажа.
Информационные атаки через СМИ – это лишь одна из составляющих широкомасштабной информационной операции по дискредитации Украины перед западным миром,
– рассказал Черняк.
Последние новости с информационного фронта
- В Чернигове задержали блогера Russia Today, который распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству. Вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского Russia Today.
- Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – жительница Покрова, распространявшая через соцсети призывы в поддержку оккупантов. За это в случае захвата региона она надеялась получить российский паспорт.
- Другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска. Он агитировал к захвату власти и занимался дискредитацией украинской власти. В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с соответствующими доказательствами.