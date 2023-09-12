Несмотря на санкции, как и у кого Россия закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

Россия, несмотря на западные санкции, смогла закупить детали для самолетов Boeing и Airbus на почти 190 миллионов долларов.

Расследователи отмечают, что чаще всего Россия покупает запчасти у компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции.

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У российских авиакомпаний, которым требуются запчасти, есть множество способов обойти санкции. Самый простой – купить их в "дружественной" стране (т.е. не на Западе),

– говорится в сообщении.

Кто поставляет России детали в самолеты

Лидером оказалась дубайская компания Ats Heavy Equipment&Machinery. За чуть больше года она сделала более 700 поставок в Россию.

В основном запчасти для Boeing и Airbus добрались до группы "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".

Владельцами иностранных компаний являются россияне

Издание сообщает, что бенефициарами компании Griffon (ОАЭ), которая часто поставляет в Россию запчасти для самолетов, есть Ирина Гороховская и Илья Рисев.

Рисев основал в России две компании – "Симплекс" и "Америтех", занимающиеся поставками авиазапчастей. Гороховская работала в "Симплексе" руководителем отдела логистики.

Также молдавская компания Max Jet Service с начала полномасштабной войны отправляла в Россию авиазапчасти для Boeing и Airbus. Основателем Max Jet Service является россиянин Сергей Ранг.

Запчасти для самолетов продают компании из Европы.

В то же время издание отмечает, что судя по таможенным данным, российская авиакомпания "Ай флай" покупала авиадетали у литовской. Right Direction Aero – запчасти европейских и американских производителей, в частности Boeing.

Директор и владелец Right Direction Aero Павел Чалапов убеждает, что не заключает соглашения с Россией, проверяет своих клиентов на связи со страной-агрессором и обязывает их подписывать декларации, что они не будут перепродавать запчасти людям и компаниям из санкционного списка.

"В таможенных базах действительно отмечено, что литовская Right Direction Aero продавала товары "Ай флай" по поручению "Карголайн". Похоже, по документам запчасти шли в Кыргызстан, а в реальности – в Россию", – отметили журналисты.

Как России удается обходить санкции

Крупные компании, как Boeing или Airbus, не способны полностью контролировать распространение своих товаров. Компании продают как можно больше товаров как можно большему числу клиентов, а если кто-то из этих клиентов непосредственно или через посредника продаст подсанкционную авиазапчасть или микросхему в Россию или Иран, вероятнее всего, они об этом не узнают и не смогут это отследить.

К слову, недавно агентство Reuters сообщила, что российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 года закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 миллиарда долларов.