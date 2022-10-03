Мобилизированные из квазиреспублик, которые отступили из Лимана, жалуются, что их "кинули"

Мобилизированные из квазиреспублик, отступившие из Лимана, жалуются, что россияне их просто "кинули". Оставили фактически без оружия и техники.

России абсолютно безразлично на свое "пушечное мясо", что уж говорить о жителях временно оккупированных территорий. Детали о жалобах "мобиков" опубликовал журналист Денис Казанский.

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Он рассказал, что принудительно мобилизованные жители временно оккупированной Луганской области которые отступили из Лимана прибыли в город Счастье. Там они уже несколько дней живут под открытым небом.

Командование обвиняет их в дезертирстве и угрожает расправой. Сами "мобики" рассказывают, что держались до последнего, но в результате россияне их бросили и отступили, оставив практически без техники и оружия,

– заявил Казанский.

Также журналист отметил, что у российских оккупантов был приказ не предупреждать "мобиков" из Луганской области о своем уходе. Страна-оккупант хотела, чтобы они оставались на позициях и погибли.

Мобилизированный из Свердловской области покончил с собой

Россия объявила "частичную мобилизацию" и активно собирает "пушечное мясо". В Свердловской области один из мобилизованных покончил с собой. Тело было обнаружено в столовой учебного танкового центра.

По предварительным данным, погибшего зовут Владимир Потанин. Мужчине было 46 лет. Он проживал в Кургане. Мобилизовали Потанина 26 сентября.

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