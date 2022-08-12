Обстрелы и постоянные провокации на ЗАЭС: как россияне отсоединяли станцию от Украины

Петр Котин – президент Энергоатома – рассказал, как российские оккупанты отсоединяли ЗАЭС от Украины. В настоящее время станция связана с энергосистемой Украины только одной линией.

Котин рассказал, что захватчики, чтобы отсоединить ЗАЭС от энергосистемы Украины, использовали взрывчатку. Враг предоставил план переподключения ЗАЭС в Крым. Котин заявил, что это – цель оккупантов. Однако Украина работает с европейской системой. Нельзя просто переключить одну систему на другую.

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В настоящее время ЗАЭС соединена с энергосистемой Украины только одной из трех линий. Если она оборвется, на ЗАЭС отключится свет. В экстренном случае 6 реакторов станции могут охлаждать дизельные генераторы. Однако топлива хватит всего на 2 недели.

ЗАЭС превратили в военную базу

Оккупанты обстреливают ЗАЭС с близкого расстояния. Перед открытием огня, оккупанты спрятались. Ситуация на ЗАЭС, которую захватчики превратили в военную базу, очень опасна.

На территории станции находятся около 50 грузовиков с взрывоопасными веществами. Если произойдет детонация, вспыхнет пожар. Если он достигнет реактора, произойдет ядерная катастрофа. В зоне риска – большая часть Европы.

Сотрудники ЗАЭС находятся в постоянном состоянии стресса. Оккупанты держат их под прицелом. Интернет на ЗАЭС отключили. Остались только стационарные телефоны.

На ЗАЭС – самый высокий уровень угрозы

Денис Монастырский – глава МВД – отметил, что на ЗАЭС – самый высокий уровень угрозы.

Сейчас мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня она фактически находится не просто в руках врага, но и в руках неопытных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию,

– заявил Монастырский.

По словам Монастырского, МВД готовится к любым сценариям.

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