Котін розповів, що загарбники, аби від'єднати ЗАЕС від енергосистеми України, використовували вибухівку. Ворог надав план перепідключення ЗАЕС до Криму. Котін заявив, що це – мета окупантів. Однак Україна працює з європейською системою. Не можна просто переключити одну систему на іншу.

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Наразі ЗАЕС поєднана з енергосистемою України лише однією з трьох ліній. Якщо вона обірветься, на ЗАЕС відключиться світло. В екстреному випадку 6 реакторів станції можуть охолоджувати дизельні генератори. Однак палива вистачить лише на 2 тижні.

ЗАЕС перетворили на військову базу

Окупанти обстрілюють ЗАЕС з близької відстані. Перед відкриттям вогню, окупанти заховалися. Ситуація на ЗАЕС, яку загарбники перетворили у військову базу, – дуже небезпечна.

На території станції перебувають близько 50 вантажівок з вибухонебезпечними речовинами. Якщо відбудеться детонація, спалахне пожежа. Якщо вона досягне реактора, станеться ядерна катастрофа. У зоні ризику – більша частина Європи.

Співробітники ЗАЕС перебувають у постійному стані стресу. окупанти тримають їх прицілом. Інтернет на ЗАЕС відключили. Залишилися лише стаціонарні телефони.

На ЗАЕС – найвищий рівень загрози

Денис Монастирський – глава МВС – наголосив, що на ЗАЕС – найвищий рівень загрози.

Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвідчених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію,

– заявив Монастирський.

За словами Монастирського, МВС готується до будь-яких сценаріїв.

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