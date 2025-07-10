В Херсонском облсовете рассказали о циничных методах "патриотического воспитания" детей на ВОТ

На временно оккупированных территориях россияне пытаются активно привлекать молодежь к военному обучению. Им дают оружие в руки и пропагандируют ненависть к Украине.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 Канала рассказал, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают оказывать тихое сопротивление действиям России. Фильтрационные мероприятия максимально жесткие – в Херсонском облсовете фиксируют задержания и аресты на ВОТ.

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Россия "зомбирует" украинскую молодежь

Он добавил, что молодежь остается для оккупантов приоритетом.

"В этом году они снова применили много своих так называемых программ: "культурный обмен", "оздоровление" – все это в кавычках, потому что их цель – не здоровье молодежи и не культурное воспитание, а пропагандистская обработка, зомбирование. Они возят детей по территории России, водят их обязательно по всем музеям – все это в милитарном формате, с акцентом на Вторую мировую войну", – рассказал Юрий Соболевский.

Он добавил, что в области происходит то же самое. Россияне проводят активную работу как в школах, так и во внешкольных учреждениях: через "Юнармию", так называемое "казацкое движение", а также регулярные встречи с "героями СВО", которых водят по учебным заведениям.

Важно! Россия системно похищает украинских детей под прикрытием "помощи" и "оздоровления". На самом деле это – насильственное перевоспитание в духе российской пропаганды. Родителей заставляют отдавать детей через шантаж и запугивание. В лагерях детям выдают российские телефоны и SIM-карты, контролируют их доступ к информации и навязывают нужный России контент.

Таких программ россияне развернули очень много. Определенные результаты они уже имеют, ведь люди длительное время находятся в условиях оккупации.