"Едет продавать страну": как россияне реагируют на визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с официальным визитом в США. Там глава государства должен встретиться с Джо Байденом.

Россияне же активно начали обсуждать визит Зеленского в США. В сети они оставили сотни грязных комментариев по этому поводу, пишет 24 канал.

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У россиян снова "подгорает"

В частности, россияне прибегли к своему "юмору". Мол, Зеленский без света и связи, решил лететь в США. Большинство из них пишут о том, что президент Украины уехал "клянчить деньги".

Также они думают, что у Украины насколько все плохо, что Зеленскому пришлось ехать в США.

Большинство комментариев, что президент Украины не сможет вернуться назад. Россияне надеются на "трагический случай" и призывают своих боевиков что-нибудь сделать.

Как россияне реагируют на визит Зеленского в США: смотрите фото

Реакция россиян на предоставление Украине ПВО Patriot

Также 21 декабря в США подтвердили предоставление Украине ПВО Patriot. В Белом доме также сообщили, что Джо Байден объявит о значительный новый пакет помощи в области сохранности. Он направлен на то, чтобы помочь Украине оградиться от российской агрессии.

У россиян начало "подгорать" и из-за этой новости, они включились живо комментировать очередную военную помощь для нашего государства.

Однако уверенности россиян можно только позавидовать. Они же пишут о том, что ракетные комплексы ПВО Patriot не так уж эффективны. А даже если их отправляют в Украину, то в ближайшее время их уничтожат российские войска, как и все HIMARS – вот такого мнения придерживаются россияне.

Некоторые начинают жаловаться на войну, мол, хочется уже мира. Однако действия своей страны никто не смог осудить.

Что пишут россияне: смотрите фото

Визит Зеленского – сигнал Путину

Президент США Джо Байден не собирается давить на Зеленского или подталкивать к переговорам. Президент США намерен работать с Конгрессом и партнерами, чтобы Украина имела наилучшее положение на поле боя и за столом переговоров, когда для них придет время.

"Речь идет о том, чтобы отправить сигнал Путину и миру, что Америка будет рядом с Украиной столько, сколько нужно", – заявили в Белом доме.

Такое заявление вызвало также большое возмущение у россиян. В частности, они начали обвинять во всем США, мол, Вашингтон является прямым участником войны.

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