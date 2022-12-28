"Патриотические" тиктокеры охотно наполняют соцсети контентом, прославляющим русскую армию и уничтожение украинцев. "Героями" так называемых недоблогеров являются Путин, Кадыров и другие преступники, чье будущее – трибунал.

Обратите внимание Даже не Путин: кто запихнул руку в "петрушку" Медведева

Расследование показало, что тикокеры, берущие рекламу от Кремля, настолько недалеки, что не понимают элементарных вещей. Единственное, на что хватает их ума, – это сосчитать деньги. Потому что зарплату за видео они требуют очень бодро.

Как недотектокеры взяли "кремлевские" заказы от журналистов

Особенно "патриотическим" недоблогерам предложили снять видео о том, что россияне сбежали с фронта из-за действий таких пропагандистов как безумный Антон Красовский.

Недотоктокер Юлия Пятниковская не смогла справиться с задачей. Фантазия подвела. Но 7 тысяч рублей девушка уже взяла, поэтому сняла бестолковое видео, что российские оккупанты убегали, потому что вроде бы хотели создать некий "гуманитарный коридор".

Тем временем Юра Хомич – владелец небольшого тиктокерского агентства – взял целую партию заказов, которые должны объяснить, почему Путин купается в оленьей крови. Целая шайка недоблогеров объяснила, что это – абсолютно нормальная процедура, которую также делали Сталин и Ленин.

Также несколько недоблогеров с энтузиазмом принялись снимать контент о том, что настоящая фамилия Владимира Зеленского – Байрактар.

Скандальную недотектокерку депортировали в Россию

Российскую недотектокерку Юлию Прохорову, которая терроризировала украинцев за границей, вернули на родные болота в Россию. Теперь она не сможет наслаждаться красотой Европы. Все, что ее ожидает – серые ландшафты России.

Теперь недотектокерка лжет, что вернуться на болото – "ее решение".