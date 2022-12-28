"Патріотичні" тіктокери охоче наповнюють соцмережі контентом, який прославляє російську армію та знищення українців. "Героями" так званих недоблогерів є Путін, Кадиров та інші злочинці, чиє майбутнє – трибунал.

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Розслідування показало, що тіктокери, які беруть рекламу від Кремля, настільки недалекі, що не розуміють елементарних речей. Єдине, на що вистачає їхнього розуму, – це порахувати гроші. Бо зарплату за відео вони вимагають дуже бадьоро.

Як недотіктокери взяли "кремлівські" замовлення від журналістів

Особливо "патріотичним" недоблогерам запропонували зняти відео про те, що росіяни втекли з фронту через дії таких пропагандистів як-от божевільний Антон Красовський.

Недотіктокерка Юлія П'ятниковська не змогла впоратися з завданням. Фантазія підвела. Але 7 тисяч рублів дівчина вже взяла, тому зняла недолуге відео, що російські окупанти тікали, бо начебто хотіли створити якийсь "гуманітарний коридор".

Тим часом Юра Хоміч – власник невеликого тіктокерського агентства – взяв цілу партію замовлень, які мають пояснити, чому Путін купається в оленячій крові. Ціла шайка недоблогерів пояснила, що це – абсолютно нормальна процедура, яку також робили Сталін та Ленін.

Також декілька недоблогерів з ентузіазмом взялися знімати контент про те, що справжнє прізвище Володимира Зеленського – Байрактар.

Скандальну недотіктокерку депортували до Росії

Російську недотіктокерку Юлію Прохорову, яка тероризувала українців за кордоном, повернули на рідні болота у Росію. Тепер вона не зможе насолоджуватися красою Європи. Все, що її чекає, – сірі ландшафти Росії.

Тепер недотіктокерка бреше, що повернутися на болото – "її рішення".