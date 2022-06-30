"Кран на веревках": забавная история о том, как оккупанты стягивали оружие на Змеиный

ВСУ заставили россиян покинуть остров Змеиный. Для этого наши защитники нанесли по нему ракетные и артиллерийские удары.

В эфире 24 канала общественный деятель и военнослужащий ВСУ Евгений Карась рассказал, с какими сложностями российские оккупанты доставляли технику на Змеиный.

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Он вспомнил, что узнал информацию о том, как крановщики боялись загружать на лодки такое оружие, как "Тор" и "Панцирь" – зенитно-ракетные комплексы. Ведь могла прилететь украинская ракета по Севастополю, а в России плохая система предоставления статуса боевых действий – им его тогда могли бы не дать.

Какой-то генерал взял это под свой личный контроль и нашел крановщика. Этот кран они на веревках погрузили на баркасы. Он чуть не перевернулось. Крановщик уже хотел убежать, но его держал генерал,

– рассказал Евгений Карась.

Он добавил, что все как-то удалось зацепить веревками, однако оно шаталось и чуть не переворачивалось. Тогда личными усилиями какого-то генерала нашли другого крановщика, согласившегося плыть.

"Этому генералу даже дали награду за то, что этот крановщик приплыл на Змеиный", – подчеркнул Евгений Карась.

По его словам, благодаря всем этим действиям они смогли доставить на остров только один "Панцирь".

"Я это вчера прочитал и подумал: "Если у них так происходит обеспечение Змеиного, а у нас уже столько ракет, то так они долго его не удержат" А сегодня просыпаюсь, а Змеиный наш", – подытожил Евгений Карась.

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