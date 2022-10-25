Иновещание "для своих": как руководство канала FreeДом создало закрытый клуб для "избранных"
Руководство канала иновещания FreeДом за государственные деньги фактически создало закрытый клуб для избранных, куда под надуманными предлогами не допускают других медийщиков, не получивших ярлык "свои".
В условиях полномасштабного российского вторжения информация стала орудием. Совместными усилиями украинских медийщиков создан мощный информационный фронт, который не только дал отпор российской пропаганде, но и добился, чтобы мир смотрел на события войны именно через украинскую оптику.
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Усилия медиа высоко оценили – не зря украинские журналисты совместно получили высшее отличие для медийщика – Пулитцеровскую премию, а украинские ютуб-каналы, рассказывающие миру правду о войне и российском вторжении, стали лидерами в своем сегменте.
Успехи на информационном фронте для некоторых его боевых единиц стали проверкой на добродетель. К сожалению, прошли ее не все. Речь, в частности, о канале иновещания FreeДом, который щедро финансируется государством. Детали рассказывает в своем материале профильное издание "Детектор Медиа".Обратите внимание! Телеканал FreeДом был создан Министерством культуры и информационной политики (МКИП) как средство пропаганды и контрпропаганды на вражеской территории. Для этого в его эфире – русскоязычный телемарафон, а его производством совместно занимаются редакция Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ), медиагруппы StarlightMedia, Интер и 1+1 media.
В этом пуле также были медиа Рината Ахметова (Медиагруппа "Украина"), однако они самоуничтожились в июле 2022 года, когда олигарху стало не до медийных игрушек. Кстати, эти каналы были вовлечены в работу над марафоном безальтернативно, фактически без тендера, но тогда все списали на экстремальные обстоятельства – страна оказалась в условиях открытой войны. Впоследствии стало ясно, что это не случайность.
Кто ретранслирует контент FreeДом:
Заявленная задача марафона – распространять правдивую информацию о войне на государство-агрессор Россию и ее союзницу Беларусь. По крайней мере, так декларировало Минкультуры и информполитики вместе с руководством канала, именно под это выделялись государством немалые бюджетные средства – почти 165 миллионов гривен только за первые несколько месяцев производства телевизионного контента (то есть около 60 тысяч гривен в час) – это очень много, цена не рыночная и фактически выглядит как скрытая субсидия каналам/олигархическим телегруппам, оказавшимся в начале войны без рекламы и спонсоров.
По задумке, вроде бы все просто – государство Украина выделяет огромные деньги профессионалам на производство контента, которое должно не только противодействовать российской пропаганде, но и раскрыть глаза самим россиянам и белорусам. Государство, разумеется, заинтересовано в том, чтобы этот контент стал доступен как можно большей аудитории "там", чтобы максимально был распространен на целевую аудиторию, получал большой охват и, соответственно, эффект. Впрочем, выяснилось, что это не совсем так, а марафон – не только информационное оружие, но закрытый бизнес-проект "для своих".
Это стало очевидно, когда самый популярный YouTube-канал на украинском медийном рынке, "YouTube 24 канал", решил помочь FreeДом с распространением производимого контрпропагандистского контента. Это произошло сразу после исчезновения телеканала "Украина 24", а вместе с тем и с прекращением распространения видео на их YouTube-канале. Ведь именно YouTube сейчас остается для россиян едва ли не единственным источником объективной информации, в то время, когда остальные источники уничтожены, заблокированы или взяты под контроль режимом Путина.
Почему 24 канал подходит для этой миссии лучше всего
Для эффективной помощи в выполнении важной миссии у 24 канала были и есть все возможности:
- Канал является лидером в своем сегменте,
- Около 20% из более чем 350 миллионов ежемесячных просмотров приходится именно на Россию и Беларусь (т.е. заявленную целевую аудиторию для марафона FreeДом),
- 24 канал имеет большой опыт и множество действенных инструментов для продвижения и распространения контента на этой территории.
- После "аннулирования" медиа Рината Ахметова, ресурсы которого активно ретранслировали контент FreeДом, образовалась "просадка", как в охвате аудитории, так и в количестве просмотров видео, а соответственно и "незащищенный фланг на информационном фронте" (напомним, сейчас Украина живет в условиях войны, а потому такие параллели вполне уместны).
Чтобы подтвердить свою способность в реальных условиях, 24 канал на собственном ресурсе YouTube разместил несколько роликов производства FreeДом. Эксперимент прошел успешно – сюжеты имели очень неплохие цифры просмотров, в первую очередь, в желаемой целевой аудитории – россиян и белорусов (доля просмотров "там" достигала 30 – 40% от общего количества просмотров!).
И делали это не из меркантильных интересов. По словам Романа Андрейко, генерального директора медиахолдинга, частью которого является 24 канал, на видео была отключена монетизация.
Дальше стали происходить странные вещи. Руководство FreeДом в лице директора МПИУ Юлии Островской обвинило 24 канал в нарушении авторских прав и незаконном распространении материалов.
Говоря военной терминологией, обвинили в том, что "сбили российский самолет снарядом, который взяли со склада без разрешения", хотя этот "снаряд как раз и предназначен для того, чтобы уничтожать вражескую авиацию".
Ситуация становится еще более абсурдной, когда выясняется, что запросы на "снаряды" подавались 24 каналом неоднократно и в МКИП и в сам FreeДом, но их "выдавали только друзьям", которые, похоже, имеют от этого собственный коммерческий интерес. При этом министру, который должен заниматься "информационным боекомплектом" и доступом к нему для всех, у кого есть эффективное оружие для его использования, похоже, нет к этому делу. Более того, его, пожалуй, все устраивает!
Письмо гендиректора ТРК "Люкс" Романа Андрейко к министру Ткаченко:
Наконец сложилась ситуация, когда руководство канала FreeДом не очень переживает из-за падения охвата и просмотров и создает момент, когда вроде бы "все равны, но некоторые ровнее".
Такими оказались, как щедро оплаченные из госбюджета производители контента для FreeДом, так и YouTube-канал "Фабрика новостей" (переименованный бывший ресурс ахметовского канала "Украина 24", а еще – YouTube-каналы, связанные с олигархическими телегруппами (StarlightMedia) Интер" и 1+1 media).
Руководство МПИУ "великодушно позволило" им забирать видео на собственные YouTube-каналы и монетизировать (зарабатывать на этом) – последний тезис является обоснованным предположением. Напомним, говорится о контенте, производство которого на все 100% профинансировано государством, ведущим тяжелую войну и на мелочные подковерные гешефты отвлекаться не имеет ни времени, ни права.
Таким образом, фактически был создан закрытый клуб по эксклюзивному "дерибану" контента и зарабатывание на нем только "своими". Попытка разорвать замкнутый круг подверглась издевательскому отказу (с пояснениями на 13 страницах) – в МПИУ согласны были предоставлять лишь маленькую частицу контента, так называемые "дайджесты", а сам "премиальный контент" оставался табу, то есть – только для "своих". "Свои" же и дальше могли не считаться с предписаниями на 13 страницах и просто заливать ролики себе на каналы.
Требования МПИУ не для "своих":
24 канал предлагал разные варианты, в том числе включение монетизации и возмещения хотя бы части израсходованных из госбюджета средств, отдавая значительную долю доходов от монетизации контента владельцам авторских прав, то есть государственному каналу FreeДом, но такое предложение МПИУ "почему-то" не заинтересовало.
Юлия Островская попыталась объяснить свою странную позицию журналисту "ДетекторМедиа" нагромождением слов о "размывании аудитории внутри платформы, от которого ютуб-канал FreeДом недополучает потенциал развития и охвата ". В переводе на человеческий язык это означает, что контетом в дальнейшем будут иметь право пользоваться (и зарабатывать на этом) только "свои".
При этом на вопрос о монетизации контента иновещания на YouTube, а также то, получает ли МПИУ деньги от монетизации своего контента на YouTube-каналах других компаний, и если да, то сколько, госпожа Островская "почему-то" не ответила. Как и не предоставила полный список партнеров, публикующих контент FreeДом, прикрывшись страхом "российских хакерских атак".
Хакеры на YouTube – это, конечно, опасно, а защита авторских прав, пусть и выборочная, – важна, как и коммерческие заработки для бюджетников и их "друзей". Но за всем этим теряется главное.
Война продолжается и до победы еще далеко, а значит, рано почивать на лаврах со своими золотыми кнопками и коллективными пулитцерами. В условиях, когда идет война, информационный фронт не может думать о коммерческих интересах кучки "избранных". Необходима единая стратегия и совместные удары по врагу, а не имитация и прикрытие собственных схем высокопарными словами о "противоядии" от российской пропаганды, поскольку это больше похоже на спекуляцию ею и "распил бюджетов".