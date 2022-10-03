Как самостоятельно добавить электронное пенсионное удостоверение в Дию: подробная инструкция

Теперь пенсионное удостоверение не нужно носить с собой, потому что в приложении Дия появилось электронное пенсионное удостоверение. Минцифры предлагает украинцам протестировать функцию.

Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).

Внимание В результате некоторые украинцы могут остаться без пенсии: кого это касается

Краткая инструкция, как оформить пенсионное удостоверение

Чтобы получить пенсионное удостоверение на портале и первым получить возможность добавить соответствующие документы в Дию, нужно войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua или зарегистрироваться с помощью Дии. Подпись или КЭП.

Далее выбрать услугу, заполнить необходимые данные и добавить требуемые просканированные документы. Далее подпишите заявление Дия. Подписью или КЭП.

Как только решение о назначении пенсии будет принято, на электронную почту поступит сообщение. Загрузить и распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе Услуги — Полученные документы.

Кроме того, подать документы можно и в автономном режиме. Для этого документы о назначении пенсии следует подать в сервисный центр Пенсионного фонда Украины лично или через официального представителя по доверенности (заявление может быть подано заявителем не ранее месяца за достижение им пенсионного возраста).



Пенсионное удостоверение теперь есть в Дии / Скриншот



Как подтянуть документы в Дии / Скриншот

К слову, с сегодняшнего дня, с 3 октября, в Дии можно купить военные облигации. Теперь инвестировать деньги для поддержки экономики, армии, освобождения оккупированных территорий и приближения победы будет проще.