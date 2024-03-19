Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что это очень сомнительная тема. Он добавил, что ограничения быстро не работают.
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"Санкции работают очень долго и надолго. И это уже происходит. Россия начинает терять технический уровень", – отметил доктор экономических наук.
Страна-агрессор начинает погружаться в техническую отсталость. Она все менее способна производить современную продукцию. Так россияне будут работать с менее эффективным оборудованием. В то же время расходы будут расти, а финансовые результаты деятельности снизятся.
Страна будет беднеть, деградировать, ведь она оторвана от мирового технического процесса. Ей будет все труднее ремонтировать предприятия, которые были построены еще в советские времена или отремонтированы, обновлены за последние 30 лет,
– считает Липсиц.
Все из-за того, что там импортное оборудование. Поэтому возникает вопрос как его ремонтировать, когда везде санкции. Поэтому Россия будет терять производительность труда и прибыль экономики.
"Мы это видим на примере Ирана. Такая очевидная модель будущего России – это Иран, который "живой", не развалился, даже власть не потерялась. Но уровень жизни в Иране в разы ниже, чем в большинстве регионов", – подчеркнул доктор экономических наук.
Особенно, если говорить о Западной и Восточной Европе, и даже европейской части России. Также, убежден Липсиц, у россиян будет нестабильность валюты и высокая инфляция.
"То есть такая тяжелая, нищенская, безнадежная жизнь. Вот это санкции обеспечивают. А распад режима, прекращение боевых действий – это, наверное, малореально", – считает доктор экономических наук.
Санкции против России: новости
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