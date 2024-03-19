Про це 24 Каналу розказав доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, що це дуже сумнівна тема. Він додав, що обмеження швидко не працюють.

До теми Хто запроваджує найефективніші санкції проти Росії

"Санкції працюють дуже довго і надовго. І це вже відбувається. Росія починає втрачати технічний рівень", – наголосив доктор економічних наук.

Країна-агресорка починає занурюватися у технічну відсталість. Вона все менш здатна виготовляти сучасну продукцію. Так росіяни працюватимуть з менш ефективним обладнанням. Водночас витрати зростатимуть, а фінансові результати діяльності знизяться.

Країна біднітиме, деградуватиме, адже вона відірвана від світового технічного процесу. Їй буде все важче ремонтувати підприємства, які були побудовані ще у радянські часи чи відремонтовані, оновлені за останні 30 років,

– вважає Ліпсіц.

Усе через те, що там імпортне обладнання. Тож виникає питання як його ремонтувати, коли всюди санкції. Тому Росія втрачатиме продуктивність праці та прибуток економіки.

"Ми це бачимо на прикладі Ірану. Така очевидна модель майбутнього Росії – це Іран, який "живий", не розвалився, навіть влада не загубилася. Але рівень життя в Ірані в рази нижчий, ніж у більшості регіонів", – наголосив доктор економічних наук.

Особливо, якщо говорити про Західну та Східну Європу, і навіть європейську частину Росії. Також, переконаний Ліпсіц, у росіян буде нестабільність валюти та висока інфляція.

"Тобто таке важке, злиденне, безнадійне життя. Ось це санкції забезпечують. А розпад режиму, припинення бойових дій – це, напевно, малореально", – вважає доктор економічних наук.

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