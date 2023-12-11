Как сбивали "Шахеды" над Николаевщиной этой ночью: пограничники обнародовали кадры

11 декабря 2023, 14:37
Читати новину українською

В ночь на 11 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахедами" и ракетами. Пограничники показали, как уничтожали вражеские цели над Николаевщиной.

Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба. Отмечают, что работа была успешной, пограничникам удалось уничтожить дрон и избежать попадания.

Смотрите также Враг комбинированно атаковал Украину "Шахедами" и ракетами: как отработала ПВО

Ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной. Результат – уничтоженный вражеский БПЛА,
– говорится в сообщении.

Над Николаевщиной сбили дрон: видео

Что известно об атаке

  • Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели, которыми россияне пытались атаковать Украину ночью 11 декабря. Враг применил 18 "Шахедов".
  • Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области.
  • Также россияне атаковали 8 баллистических ракет Киевщину.
Автор: Анастасія Лукашевська