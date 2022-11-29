Оформление документов для участников боевых действий: все, что нужно знать

Министерство обороны Украины завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов для участников боевых действий. Глава ведомства Алексей Резников рассказал все детали.

Оформление документов для участников боевых действий начнется с 1 декабря. По словам Резникова, защитникам следует учесть несколько моментов.

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Оформлять документы для УБД начнут 1 декабря

Резников подчеркнул, что все, у кого есть основания, получат статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии.

Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют. Министерство обороны работает в синергии с другими ведомствами, прежде всего с нашими коллегами из Министерства ветеранов,

– рассказал министр.

Он добавил, что за 9 месяцев активной фазы войны в Украине есть сотни тысяч участников боевых действий. Поэтому обработка такого массива документов потребует определенного времени.

"Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать", – добавил Резников.

Он отметил, что Минобороны разработало алгоритм получения статуса УБД. Его обнародовали на официальных ресурсах ведомства и доводят до выполнения в войсках.

"Для рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в системе Минобороны, включающей ВСУ, ГУР МО и ГССТ, будет образовано 18 комиссий. Эти комиссии уже формируются и начнут работу ориентировочно с 1 декабря. После этого стартует работа с документами", – пояснил Резников.

Как получить статус участника боевых действий

Получить статус УБД можно тремя способами:

за обращением командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих; ️

за личным обращением военнослужащего, самостоятельно собирающего документы и представляющего их в соответствующую комиссию;

за личным обращением лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

В случае возникновения вопросов всегда можно обратиться на горячую линию Минобороны.

"Добавлю, что подготовка необходимых документов и обеспечение социальных гарантий нашим воинам – это обязанность государства. Министерство обороны в рамках компетенции его выполнит", – заявил министр.

Резников отметил, что процесс предоставления статуса УБД будут контролировать, чтобы не допустить появления фейковых ветеранов, героически "обороняющих котлы" в глубоком тылу. В первую очередь, это вопрос уважения к настоящим героям, которые защищают Украину, рискуя жизнью.

"Напомню, что Минобороны успешно организовало и производит выплату ежемесячного денежного довольствия и дополнительные выплаты сотням тысяч военнослужащих. Первый месяц было непросто, затем процесс был налажен", – отметил министр.

Он подытожил, что сначала могут быть какие-то нюансы из-за большого количества обращений. Поэтому Резников просит набраться терпения. Все задержки постараются быстро преодолеть.

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