Появляется электроэнергия и почта: как приходят в себя освобожденные территории Харьковщины

После успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины удалось освободить ряд населенных пунктов Харьковщины. Там до сих пор ведутся работы, чтобы вернуть города и села к жизни.

Хотя восстанавливать их после нашествия российских оккупантов придется еще долго, деоккупированные территории области понемногу возвращаются к привычному ритму. О ситуации в регионе рассказала корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко.

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В частности, иногда появляется электроэнергия и начинает работать почта. Хотя россияне продолжают бить по населенным пунктам области и самому Харькову чуть ли не каждый день.

Кроме этого, оккупанты даже пробовали наступать в Купянском районе. Украинские защитники не позволили им это сделать и отразили атаку, россияне отошли.

Сколько деоккупированной Харьковщины уже с электричеством

Вместе с тем Харьков и деоккупированные территории пытаются возобновить привычную работу. По данным Харьковской ОВА, на уже 60% деоккупированных территориях частично восстановили электроэнергию.

Правда, надо понимать, что вернуть питание полностью сложно. Дело в том, что система нестабильна, оккупанты продолжают бить не только по жилым домам, но и критической инфраструктуре.

Какая ситуация в Изюме, Балаклее и Купянске.

Тем временем в освобожденном Изюме и Балаклее уже работают почтовые и пенсионные отделения, в городах также есть мобильная связь.

К сожалению, в Купянске пока ситуация хуже. В последние дни связи там не было. Люди продолжают готовить еду – для себя и животных – на кострах под открытым небом. Это сейчас для них нужно, чтобы выжить.

Гуманитарная помощь туда тоже доезжает. Спасатели и соответствующие службы работают от развозки воды до разминирования. Все для того, чтобы деоккупированная Харьковщина скорее вернулась к нормальной жизни.

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На Харьковщине – высокая минная опасность

Как сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов, в области остается очень высокой минная опасность.

При выполнении дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го лет.